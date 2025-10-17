En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Télévision. Affaire Jean-Luc Blanche : la Normandie secouée par la traque d'un violeur en série qui échappe à la justice

Sécurité. Jean-Luc Blanche, multirécidiviste, a enchaîné vols, agressions et viols dans plusieurs départements, laissant la Normandie sous le choc. Les failles du système judiciaire ont rendu sa traque plus complexe. Samedi 18 octobre 2025, RMC Découverte revient sur cette affaire dans "Faites entrer l'accusé".

Publié le 17/10/2025 à 17h10 - Par Mathilde Rabaud
Télévision. Affaire Jean-Luc Blanche : la Normandie secouée par la traque d'un violeur en série qui échappe à la justice
Normandie : comment Jean-Luc Blanche a échappé à la justice et terrorisé ses victimes. - Faites entrer l'accusé

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Né le 19 février 1958 dans les Ardennes, Jean-Luc Blanche connaît une enfance difficile, marquée par la maltraitance et des placements en famille d'accueil. Il enchaîne les délits dès l'adolescence : vols, falsifications, puis infractions plus graves. Installé à Caen dans les années 1980, il commet ses premiers viols, pour lesquels il est condamné à 20 ans de réclusion en 1992.

Libéré en 2002 malgré des expertises psychiatriques défavorables, il reprend ses agressions en 2003, marquant le début d'une cavale qui traverse la France et particulièrement la Normandie (Calvados et Eure).

Une cavale qui secoue la Normandie et d'autres départements

A l'été 2003, Blanche multiplie les agressions, notamment à Caen et Pont-l'Evêque, mais également dans l'Eure, la Drôme, la Côte-d'Or et la région parisienne. Son modus operandi est toujours le même : pénétrer chez sa victime la nuit, la menacer, la ligoter et la violer en dehors de la ville.

Les autorités locales témoignent d'une traque complexe, aggravée par des échanges d'informations judiciaires insuffisants entre départements. L'affaire a profondément marqué la Normandie, où les habitants ont suivi ces événements avec inquiétude, et s'en souviennent encore aujourd'hui.

Témoignages et analyse du criminel

L'épisode propose des interviews inédites du capitaine Laure Oliver et du juge Paul-André Breton. Dominique Rizet analyse le profil manipulateur et calculateur de Blanche, qui trompe ses victimes même après les agressions, renforçant l'impact psychologique de ses actes.

Les conséquences judiciaires

Cette affaire a conduit à des révisions des procédures de libération conditionnelle et à la création du Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). Pour la Normandie, l'affaire a servi d'alerte sur les limites du contrôle des récidivistes sexuels.

Diffusion de l'épisode

L'épisode "Jean-Luc Blanche, le routard du viol" sera diffusé samedi 18 octobre à 6h30 sur RMC Découverte, et sera disponible en replay sur RMC Play et sur la chaîne You Tube officielle de "Faites entrer l'accusé".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Télévision. Affaire Jean-Luc Blanche : la Normandie secouée par la traque d'un violeur en série qui échappe à la justice
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple