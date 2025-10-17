Télévision. Affaire Jean-Luc Blanche : la Normandie secouée par la traque d'un violeur en série qui échappe à la justice

Né le 19 février 1958 dans les Ardennes, Jean-Luc Blanche connaît une enfance difficile, marquée par la maltraitance et des placements en famille d'accueil. Il enchaîne les délits dès l'adolescence : vols, falsifications, puis infractions plus graves. Installé à Caen dans les années 1980, il commet ses premiers viols, pour lesquels il est condamné à 20 ans de réclusion en 1992.

Libéré en 2002 malgré des expertises psychiatriques défavorables, il reprend ses agressions en 2003, marquant le début d'une cavale qui traverse la France et particulièrement la Normandie (Calvados et Eure).

Une cavale qui secoue la Normandie et d'autres départements

A l'été 2003, Blanche multiplie les agressions, notamment à Caen et Pont-l'Evêque, mais également dans l'Eure, la Drôme, la Côte-d'Or et la région parisienne. Son modus operandi est toujours le même : pénétrer chez sa victime la nuit, la menacer, la ligoter et la violer en dehors de la ville.

Les autorités locales témoignent d'une traque complexe, aggravée par des échanges d'informations judiciaires insuffisants entre départements. L'affaire a profondément marqué la Normandie, où les habitants ont suivi ces événements avec inquiétude, et s'en souviennent encore aujourd'hui.

Témoignages et analyse du criminel

L'épisode propose des interviews inédites du capitaine Laure Oliver et du juge Paul-André Breton. Dominique Rizet analyse le profil manipulateur et calculateur de Blanche, qui trompe ses victimes même après les agressions, renforçant l'impact psychologique de ses actes.

Les conséquences judiciaires

Cette affaire a conduit à des révisions des procédures de libération conditionnelle et à la création du Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). Pour la Normandie, l'affaire a servi d'alerte sur les limites du contrôle des récidivistes sexuels.

Diffusion de l'épisode

L'épisode "Jean-Luc Blanche, le routard du viol" sera diffusé samedi 18 octobre à 6h30 sur RMC Découverte, et sera disponible en replay sur RMC Play et sur la chaîne You Tube officielle de "Faites entrer l'accusé".