Ce soir à la télé. Armes blanches, bagarres et harcèlement : enquête choc et immersion dans une école normande

Avec Sans filtre, Michel Field propose chaque mois une immersion au cœur d'une ville française. Loin des plateaux parisiens, l'émission s'ancre dans les territoires afin de donner la parole aux citoyens. Le tournage de ce nouveau rendez-vous s'est déroulé le vendredi 5 septembre 2025 à l'école Rosa Parks, rue des Murs Saint-Yon à Rouen.

Rouen au centre du débat sur le harcèlement scolaire

Cette rentrée, le thème retenu résonne particulièrement : "Violences, harcèlement… l'école impuissante ?". Depuis cinq ans, les chiffres montrent une augmentation inquiétante des agressions, bagarres et cas de cyberharcèlement en milieu scolaire. À Rouen comme ailleurs, élèves, enseignants et parents sont confrontés à un climat d'insécurité.

Des témoignages bruts et un échange sans langue de bois

Armes blanches retrouvées dans les sacs, insultes en ligne, pression des réseaux sociaux : les situations évoquées sont parfois glaçantes. Pour comprendre cette réalité, Sans filtre donne directement la parole aux premiers concernés : élèves, parents d'élèves et professeurs. Le but ? Mettre en lumière les difficultés mais aussi esquisser des solutions.

Quand et où regarder l'émission ?

Le magazine Sans filtre consacré à la violence et au harcèlement scolaire, tourné à Rouen, est à suivre ce mercredi 10 septembre 2025 à 22h55 sur France 3.