[Vidéo + photos] Seine-Maritime. Un Ehpad improvise un clip de métal contre le harcèlement scolaire : "Une résidente a même pleuré"

Quoi de mieux que le métal pour "taper du poing sur la table" face au harcèlement ? Pour l'occasion, les paroles puissantes de la chanson Le Cartel des Cartables d'Aldebert, interprétées avec Max Cavalera (ex-Sepultura) et son fils Igor Amadeus, accompagnent ce clip. La chanson aborde le harcèlement scolaire de manière frontale, le décrivant comme une véritable "mafia" qui étouffe ses victimes.

Porté par l'Ehpad de Saint-Valery-en-Caux, ce projet rassemble cinq résidents, des jeunes de la Maison familiale et rurale (MFR), et même l'enfant d'un membre du personnel, pour sensibiliser à la lutte contre le harcèlement scolaire en musique, sur fond de métal.

Les acteurs en herbe, entourés des deux animatrices. - Stéphanie Louvet

Une expérience émotive pour les résidents de l'Ehpad

Stéphanie Mercy, employée de l'Ehpad et fan de métal, est à l'origine de cette initiative. "A la base, on voulait faire quelque chose pour la journée nationale contre le harcèlement à l'école", explique-t-elle. "Et moi, comme je suis fan de métal, l'idée est venue comme ça !"

Un message d'avenir porteur d'espoir. - Stéphanie Louvet

Après plusieurs mois de préparation depuis juin, une quinzaine d'heures de tournage et autant de montage ont été nécessaires pour donner vie au clip. L'équipe a dû s'adapter aux exigences du tournage, ce qui inquiétait initialement Stéphanie : "J'avais peur que les résidents trouvent ça lourd de refaire les mêmes scènes et de suivre des indications de jeu… Mais ils ont adoré ! Une résidente a même pleuré lors de la diffusion finale, elle ne s'attendait pas à un tel résultat."

Tous étaient présents et ravis du visionnage ! - Stéphanie Louvet

Découvrez le clip et soutenez la lutte contre le harcèlement

Grâce à l'autorisation d'Aldebert, ce projet unique en Ehpad voit le jour. Le clip sera diffusé ce jeudi 7 novembre à 9h30 sur les pages Facebook et YouTube du GHT Caux Maritime, offrant un message fort de solidarité et de soutien pour tous ceux qui subissent le harcèlement scolaire. Un moment fort et atypique où les générations se rassemblent pour une cause commune, sur une bande-son aussi puissante que le message qu'elle porte.