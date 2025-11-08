Ce soir à la télé. "Echappées belles" s'invite en Normandie : un voyage saisissant autour de la Seine, jusqu'aux portes du Havre

Cette nouvelle édition d'"Echappées belles" suit Sabine Quindou dans une aventure qui sent bon la liberté. De la capitale de la batellerie, Conflans-Sainte-Honorine, jusqu'à l'estuaire du Havre, la journaliste explore le fleuve sous toutes ses facettes.

Entre villages pittoresques, écluses, champs verdoyants et villes chargées d'histoire, la Seine devient le fil rouge d'un récit à la fois bucolique, urbain et culturel.

La Seine autrement : à vélo, à cheval ou en canoë

Au fil des kilomètres, Sabine Quindou choisit des modes de déplacement qui épousent le rythme du fleuve : à vélo, à pied, en canoë ou à cheval.

Chaque étape est l'occasion de rencontrer des habitants passionnés, bateliers, artisans, guides ou simples amoureux de la Seine, qui racontent leur lien au fleuve et sa place dans leur quotidien. Le ton reste chaleureux, avec cette touche humaine propre à l'émission, entre découverte locale et partage de savoirs.

Le Havre, l'estuaire majestueux de la Seine

La traversée s'achève dans la région normande, entre Seine-Maritime et Calvados, là où la Seine se jette dans la Manche. Au Havre, Sabine Quindou met en lumière le rôle central du port, moteur économique et culturel de la région.

Entre grands espaces maritimes, architecture moderne et ambiance portuaire unique, cette dernière étape incarne la fusion entre l'eau douce et la mer, symbole de la vitalité normande.

La Normandie sublimée par "Echappées belles"

Cette escapade fluviale offre une ode à la Normandie, terre de contrastes et de beauté. Des falaises de l'estuaire aux villages des bords de Seine, chaque image rend hommage à un territoire profondément lié à son fleuve. L'émission invite ainsi à redécouvrir la Seine autrement, entre mémoire, modernité et authenticité.

Echappées Belles c'est ce samedi 8 novembre à 22h40 sur France 5.