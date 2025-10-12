En ce moment Dis-moi oui SANTA
Télévision. "Sur les chemins noirs" : le voyage bouleversant de Jean Dujardin jusqu'au Cotentin diffusé ce dimanche sur France 2

Société. Diffusé dimanche 12 octobre 2025 à 21h10 sur France 2, "Sur les chemins noirs" offre un voyage inoubliable à travers la France, du Mercantour jusqu'au Cotentin. Jean Dujardin y incarne un homme en quête de sens, dans une adaptation du récit de Sylvain Tesson tournée en partie en Normandie.

Publié le 12/10/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Jean Dujardin lors du tournage du film "Sur les chemins noirs" au nez de Jobourg en novembre 2021. - Thomas Goisque / Radar Films

Après un terrible accident, Pierre, écrivain explorateur interprété par Jean Dujardin, décide de traverser la France à pied. Son but : rejoindre le nez de Jobourg, dans le Cotentin, un lieu emblématique de la Normandie sauvage.

Ce périple, inspiré du livre de Sylvain Tesson, est une ode à la lenteur, à la beauté du territoire et à la reconstruction de soi. Un film profondément humain, où la nature devient le miroir des blessures intérieures.

Un tournage à travers la France, jusqu'à la Manche

Réalisé par Denis Imbert, Sur les chemins noirs a été tourné entre septembre et novembre 2021, des Alpes-Maritimes à la Manche.

Les caméras ont suivi le tracé du véritable voyage de Tesson, capturant la diversité des paysages français : montagnes du Mercantour, plaines de l'Allier, forêts du Cantal et falaises normandes.

La dernière étape, dans le Cotentin, offre un final saisissant face à la mer, là où tout semble reprendre sens.

Un film salué pour sa justesse et son émotion

A sa sortie en 2023, le film a reçu un bel accueil du public. Sur Allociné, la moyenne atteint 3/5 sur 19 critiques.

Le Figaro a salué "un rôle d'une grande puissance pour Jean Dujardin", tandis que La Croix évoque "une adaptation plaisante qui sublime la France sauvage".

Plus qu'un simple road movie, Sur les chemins noirs est un hymne à la résilience, à la beauté des campagnes et à l'âme de la France rurale, que la Normandie incarne si bien.

Pourquoi il faut le regarder dimanche soir

Ce dimanche 12 octobre à 21h10 sur France 2, laissez-vous emporter par ce voyage intérieur et poétique.

Entre émotion, paysages grandioses et interprétation magistrale de Jean Dujardin, Sur les chemins noirs est le film parfait pour s'évader sans quitter son canapé (et redécouvrir, à travers l'écran, la beauté brute de la Normandie).

