Feu de landes à La Hague. L'hypothèse de la négligence humaine privilégiée

Sécurité. Une enquête est ouverte après le feu de la lande qui a touché le nez de Jobourg, dimanche 24 et lundi 25 août. L'hypothèse privilégiée est celle de la négligence humaine.

Publié le 26/08/2025 à 15h52 - Par Thibault Lecoq
La négligence humaine, type mégot de cigarette, pourrait être la cause du feu de landes qui a brûlé à La Hague, dimanche 24 et lundi 25 août. - Illustration

Les pompiers sont venus à bout du feu dans la lande de La Hague qui a brûlé au moins six hectares entre dimanche 24 et lundi 25 août. Une enquête a été ouverte, confirme Pierre-Yves Marot, le procureur de Cherbourg.

A lire aussi. La Hague. Le feu a repris au Nez de Jobourg, 40 pompiers mobilisés

Peut-être un mégot de cigarette

Selon lui, la piste privilégiée après les premiers éléments de l'enquête, est celle de la négligence humaine, comme un mégot de cigarette par exemple. Avec les conditions météo et le monde qui est venu fréquenter les sentiers, cela pourrait être l'origine du sinistre.

