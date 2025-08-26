Feu de landes à La Hague. L'hypothèse de la négligence humaine privilégiée

Les pompiers sont venus à bout du feu dans la lande de La Hague qui a brûlé au moins six hectares entre dimanche 24 et lundi 25 août. Une enquête a été ouverte, confirme Pierre-Yves Marot, le procureur de Cherbourg.

Peut-être un mégot de cigarette

Selon lui, la piste privilégiée après les premiers éléments de l'enquête, est celle de la négligence humaine, comme un mégot de cigarette par exemple. Avec les conditions météo et le monde qui est venu fréquenter les sentiers, cela pourrait être l'origine du sinistre.