La Hague. Le feu a repris au Nez de Jobourg, 40 pompiers mobilisés

Dans la matinée du lundi 25 août, une reprise du feu est survenue sur le site du Nez de Jobourg. Depuis dimanche 24 août dans l'après-midi, les pompiers sont mobilisés dans le Cotentin pour lutter contre les flammes. "Près de 50 sapeurs-pompiers et plusieurs véhicules d'intervention sont mobilisés. L'incendie est actuellement sous contrôle", précise la mairie sur ses réseaux sociaux, lundi dans l'après-midi. Elle ajoute : "L'accès au site de Jobourg est interdit afin de permettre aux secours de poursuivre les opérations de sécurisation. La crêperie La Gravelette reste accessible mais la route est fermée au-delà."

Les pompiers apportent des précisions. Quatre camions-citernes feux de forêts, un porteur d'eau, un fourgon incendie, un poste de commandement, un soutien sanitaire opérationnel et 40 pompiers sont engagés. Ils interviennent sur le même secteur que la veille. Les flammes ont parcouru 1,7ha et il est fixé. La buvette des falaises a pu être protégée. Les personnes présentes sur le panorama ont été évacuées. Des opérations, longues, de mouillage sont en cours.