En ce moment TOUT SAVOIR ADE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

La Hague. Le feu a repris au Nez de Jobourg, 40 pompiers mobilisés

Sécurité. Le feu qui touche la lande dans La Hague depuis dimanche 24 août a repris dans la matinée ce lundi 25 août. De nombreux pompiers sont mobilisés.

Publié le 25/08/2025 à 16h16 - Par Thibault Lecoq
La Hague. Le feu a repris au Nez de Jobourg, 40 pompiers mobilisés
Le feu de lande au Nez de Jobourg a repris lundi 25 août dans la matinée.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans la matinée du lundi 25 août, une reprise du feu est survenue sur le site du Nez de Jobourg. Depuis dimanche 24 août dans l'après-midi, les pompiers sont mobilisés dans le Cotentin pour lutter contre les flammes. "Près de 50 sapeurs-pompiers et plusieurs véhicules d'intervention sont mobilisés. L'incendie est actuellement sous contrôle", précise la mairie sur ses réseaux sociaux, lundi dans l'après-midi. Elle ajoute : "L'accès au site de Jobourg est interdit afin de permettre aux secours de poursuivre les opérations de sécurisation. La crêperie La Gravelette reste accessible mais la route est fermée au-delà."

• A lire aussi. Manche. Près de 5 hectares de landage brûlent au Nez de Jobourg

Les pompiers apportent des précisions. Quatre camions-citernes feux de forêts, un porteur d'eau, un fourgon incendie, un poste de commandement, un soutien sanitaire opérationnel et 40 pompiers sont engagés. Ils interviennent sur le même secteur que la veille. Les flammes ont parcouru 1,7ha et il est fixé. La buvette des falaises a pu être protégée. Les personnes présentes sur le panorama ont été évacuées. Des opérations, longues, de mouillage sont en cours.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
La Hague. Le feu a repris au Nez de Jobourg, 40 pompiers mobilisés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple