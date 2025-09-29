Normandie. Il fait construire une "piscine de rêve" insolite avec une immense œuvre d'art au fond et passe à la télévision

Avec 3,5 millions de piscines privées, la France occupe la première place en Europe et se hisse au deuxième rang mondial, juste derrière les Etats-Unis. Chaque année, plus de 150 000 projets voient le jour, portés par environ 1 300 entreprises spécialisées. Dans un marché aussi dynamique, les piscinistes rivalisent de créativité pour répondre aux attentes croissantes des particuliers. Et cette semaine direction la Normandie, en prime time, pour un projet… hors norme !

"Piscines de rêve" : une série au cœur des projets d'exception

Diffusée sur RMC Story, la série documentaire Piscines de rêve met en lumière les chantiers les plus spectaculaires. Les téléspectateurs découvrent les coulisses de créations insolites : lagons artificiels construits en moins de deux semaines, bassins écologiques intégrés à la nature, piscines conçues à partir de conteneurs recyclés… Une plongée fascinante dans un univers où chaque détail compte.

Une piscine œuvre d'art en Normandie

L'épisode du lundi 29 septembre 2025 nous emmène en Normandie, où l'entreprise familiale Declercq relève un défi hors norme. Dirigée par Grégoire Declercq, représentant la troisième génération de piscinistes, la société s'est forgé une réputation autour de ses piscines en béton, mêlant élégance, robustesse et personnalisation.

Un chantier technique et audacieux

Le projet présenté dans cet épisode consiste à ériger une piscine de 12 mètres par 4,5, comprenant trois côtés hors sol et deux escaliers symétriques. Le tout doit être livré en moins de 14 semaines, un délai qui impose rigueur et anticipation. Mais ce chantier cache aussi une surprise de taille.

Quand le liner devient une toile d'artiste

Pour la première fois, l'équipe de Grégoire Declercq intègre à sa réalisation une dimension artistique inattendue : une œuvre d'art peinte directement sur le liner (la bâche au fond) de la piscine. Une approche inédite qui transforme le bassin en véritable galerie à ciel ouvert et illustre l'alliance entre technique et créativité.

Où et quand regarder cet épisode de "Piscines de rêve"

C'est sur RMC Story à 21h10 lundi 29 septembre et disponible en replay.