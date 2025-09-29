Télévision. Cette Saint-Loise est à l'affiche de la nouvelle série événement de TF1

Montmartre est le titre de la nouvelle série événement de TF1. Elle sera diffusée à partir de lundi 29 septembre sur la première chaîne, à 21h10. Le spectateur suit Céleste, une danseuse de cabaret de Montmartre dans les années 1900 qui part à la recherche de ses frères et sœurs. Le rôle-titre a été donné à Alice Dufour. Cette actrice et comédienne est née à Saint-Lô et y a fait ses études.

TF1 assure une grosse promotion, la série a été reconnue par la critique, comment vivez-vous tout ça ?

"Je le vis très joyeusement. On a passé cinq mois de tournage très intenses, avec deux mois de préparation avant. C'était un tournage joyeux, mais rigoureux. Aujourd'hui, de voir qu'on a des retours positifs sur la série, c'est juste de la joie."

Vous faites de la scène aussi, vous préférez le terme comédienne ou actrice ?

"Comédienne c'est très bien. J'affectionne particulièrement la scène. La scène que je connais bien car j'ai aussi été danseuse. J'aime beaucoup le théâtre, mais aussi des rôles comme celui de Céleste dans une série aussi belle, aussi riche, aussi ambitieuse. Mais si je devais choisir, je choisirais le théâtre."

Vous êtes prête pour cette exposition?

"J'ai roulé ma bosse, donc je prends ça joyeusement et de manière assez détendue. Et puis je ne suis pas Audrey Fleurot non plus. Ce que j'espère surtout, c'est que ça me donne accès à encore plus de rôles."