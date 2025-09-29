En ce moment LAP DANCE YCARE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Télévision. Cette Saint-Loise est à l'affiche de la nouvelle série événement de TF1

Société. TF1 diffuse une nouvelle série événement, lundi 29 septembre. La Saint-Loise Alice Dufour incarne le rôle-titre.

Publié le 29/09/2025 à 11h04 - Par Thibault Lecoq
Télévision. Cette Saint-Loise est à l'affiche de la nouvelle série événement de TF1
Alice Dufour tient le rôle-titre de la nouvelle série de TF1, "Montmartre", diffusée à partir du lundi 29 septembre. - DR

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Montmartre est le titre de la nouvelle série événement de TF1. Elle sera diffusée à partir de lundi 29 septembre sur la première chaîne, à 21h10. Le spectateur suit Céleste, une danseuse de cabaret de Montmartre dans les années 1900 qui part à la recherche de ses frères et sœurs. Le rôle-titre a été donné à Alice Dufour. Cette actrice et comédienne est née à Saint-Lô et y a fait ses études. 

TF1 assure une grosse promotion, la série a été reconnue par la critique, comment vivez-vous tout ça ?

"Je le vis très joyeusement. On a passé cinq mois de tournage très intenses, avec deux mois de préparation avant. C'était un tournage joyeux, mais rigoureux. Aujourd'hui, de voir qu'on a des retours positifs sur la série, c'est juste de la joie."

Vous faites de la scène aussi, vous préférez le terme comédienne ou actrice ? 

"Comédienne c'est très bien. J'affectionne particulièrement la scène. La scène que je connais bien car j'ai aussi été danseuse. J'aime beaucoup le théâtre, mais aussi des rôles comme celui de Céleste dans une série aussi belle, aussi riche, aussi ambitieuse. Mais si je devais choisir, je choisirais le théâtre."

Vous êtes prête pour cette exposition? 

"J'ai roulé ma bosse, donc je prends ça joyeusement et de manière assez détendue. Et puis je ne suis pas Audrey Fleurot non plus. Ce que j'espère surtout, c'est que ça me donne accès à encore plus de rôles."

Ecoutez l'interview complète d'Alice Dufour dans le Café du matin sur Tendance Ouest

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Télévision. Cette Saint-Loise est à l'affiche de la nouvelle série événement de TF1
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple