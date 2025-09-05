People. Audrey Fleurot annonce la fête de fin de tournage de la série HPI en Normandie !

En ce moment Ma faute MARINE
Société. L'actrice star a levé le voile sur la soirée qui marquera la fin de la série culte. Entre nature normande et ambiance décontractée, les surprises s'annoncent nombreuses.

Publié le 05/09/2025 à 09h11 - Par CD
Audrey Fleurot prépare une fête surprise en Normandie pour la fin de "HPI". - TF1

C'est officiel : Audrey Fleurot a confirmé jeudi 4 septembre, sur le plateau de "Quotidien", sur TMC, que la grande fête de clôture de la série "HPI" se tiendra en Normandie. La comédienne a prévu de réunir environ 70 personnes pour célébrer la fin de la série phénomène qui a battu des records d'audience sur TF1. Et pour l'ambiance, elle a déjà donné le ton : pas de dîner guindé ni de dress code trop strict… mais un menu à base de burgers, commandés pour tous les convives !

Une fête conviviale, mais secrète, pour dire adieu à Morgane Alvaro de "HPI"

Le lieu exact reste encore secret. Beaucoup imaginent qu'Audrey Fleurot pourrait convier l'équipe dans son village près des Andelys, dans l'Eure, où elle réside, avec ses falaises et la Seine en toile de fond. Mais d'autres penchent pour un cadre prestigieux voisin, comme le château de Gaillon ou celui de Gisors, parfaits pour accueillir une telle soirée, qui devrait se dérouler d'ici le 20 septembre 2025

Quoi qu'il en soit, la fête promet de refléter la personnalité de l'actrice : conviviale, accessible et pleine de chaleur humaine. Une façon idéale de tourner la page de Morgane Alvaro, tout en laissant à l'équipe de "HPI" un souvenir fort.

