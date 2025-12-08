Municipales 2026. "Il faut gérer la ville en bon père de famille" : Jean-Marie Lejeune se prépare pour la mairie de Cherbourg

Jean-Marie Lejeune, ancien avocat, s'est lancé dans la course à la mairie de Cherbourg. Il s'ajoute aux deux candidats déjà en lice, le maire sortant Benoît Arrivé et la candidate de l'opposition Camille Margueritte.

Pouvez-vous revenir sur votre parcours ?

"Je suis né à Cherbourg, j'ai fait mes études à Cherbourg, puis je suis passé par la faculté de droit de Caen et Sciences Po à Paris. Je suis ensuite revenu exercer mon métier d'avocat à Cherbourg. J'ai été conseiller municipal pendant 12 ans, de 1989 à 2001. Je suis très impliqué dans de nombreuses associations. Mon désir, comme maire de Cherbourg, est d'œuvrer pour que les habitants puissent vivre mieux dans de meilleures conditions."

Pourquoi vous portez-vous candidat aujourd'hui ?

"La politique ne m'a jamais quitté. Mais aujourd'hui, il y a une opportunité. Il y a un rejet de l'équipe municipale de la population, donc il y a une chance de gagner."

Que propose votre liste "Réussir Cherbourg 2026" ?

"Le programme définitif sera présenté, en même temps que le reste de ma liste, en début 2026. On peut évoquer certains points forts comme les finances. L'impôt foncier a augmenté de 25% en cinq ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gaspillage. Lors de mon élection, nous effectuerons un audit des finances pour voir quelle est la situation financière de la Ville. Selon la situation, nous étudierons une diminution de l'impôt qui est bien trop élevé. Il y a aussi des économies à faire dans les frais de communication et de réception. Cherbourg est une ville salle. Quand on voit les sacs plastiques percés par les goélands, c'est lamentable. Il faudra mettre des conteneurs. Pareil pour les déjections canines, le manque de toilettes publiques…"

Qui sont vos colistiers ?

"Mes 10 colistiers sont des hommes et femmes, en parité, de tout âge. Il y a des jeunes professionnels, des étudiants, des personnes en activité et des personnes issus des anciennes communes de l'agglomération. Le milieu populaire sera d'ailleurs largement représenté. C'est une liste de rassemblement. Le désir n'est pas d'arriver au pouvoir pour les honneurs et l'argent, mais arriver à des responsabilités pour servir les autres."

Que pensez-vous des candidats déjà déclarés, Benoît Arrivé et Camille Margueritte ?

"Je connais bien Benoît Arrivé. C'est un ami, nous avons été au conseil municipal ensemble. Mais sur le plan politique, on voit le résultat : une mauvaise gestion de la ville. Il faut gérer la ville en bon père de famille. Les travaux pour le bus nouvelle génération étaient une catastrophe. Quant à Camille Margueritte, c'est ma voisine. Je la respecte. S'il y a un deuxième tour, il est possible que l'on fasse une union contre la gauche."

Pratique. Jean-Marie organise ses réunions au Café du théâtre, 8 place du Général de Gaulle. Contact : 06 86 00 57 06 ou jean-marie.lejeune72@orange.fr.