Cherbourg-en-Cotentin. Municipales 2020 : David Margueritte annonce sa candidature

David Margueritte se porte candidat aux élections municipales de 2020 à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) avec sa liste L'Avenir en tête, portée par le Cercle du Cotentin. Une annonce faite le vendredi 15 novembre 2019, en soirée, depuis le Centre de formation de l'Union sportive La Glacerie basket (USLG). Un lieu symbolique pour l'élu qui aimerait créer "dès mars 2020 des assises du sport, et mettre en place un office municipal à l'échelle de la commune nouvelle", selon nos confrères de La Manche Libre. Le chef de file du cercle du Cotentin et proche des Républicains a également proposé la création d'une salle de spectacle de 3 500 places sur l'agglomération.

[MUNICIPALES 2020] @DMARGUERITTE, en visite au Centre d'entraînement de l'@uslgbasket ce soir, annonce officiellement sa candidature aux élections municipales de #CherbourgEnCotentin ! ✅ #avenirentete pic.twitter.com/L1NkA1AprS — Cercle du Cotentin (@Cercle_Cotentin) November 15, 2019

Aucun mandat national au programme

Dès le lendemain matin, plusieurs militants ont distribué des tracts sur la place du marché à Cherbourg-Octeville. "Je n'aspire à aucun mandat national ni à aucun autre honneur que de servir notre territoire. J'ai pour seul projet et seule ambition que nous parvenions ensemble à hisser Cherbourg-en-Cotentin en tête", a écrit sur son bulletin de campagne l'actuel vice-président du Cotentin et de la région Normandie, en charge de la formation et de l'apprentissage. Né à Cherbourg en 1980, David Margueritte était avocat de métier avant de se lancer en politique.

@BourdonCyril, Conseiller national du @MoDem, apporte son soutien à la liste " L'Avenir en tête " #avenirentete pic.twitter.com/c1iDpvdQsR — Cercle du Cotentin (@Cercle_Cotentin) November 17, 2019

Le chef de file du MoDem soutient David Margueritte

Le dimanche 17 novembre 2019, le chef de file MoDem du Cotentin, Cyril Bourdon, a annoncé personnellement dans un communiqué son soutien à la candidature de David Margueritte, tout en saluant "une vision objective et ambitieuse pour notre ville de Cherbourg-en-Cotentin, mais aussi pour notre communauté d'agglomération du Cotentin." En revanche, le parti le MoDem ne s'est pas encore prononcé officiellement sur son ralliement au candidat proche des Républicains.

Un meeting le 21 novembre

David Margueritte tiendra son premier meeting de campagne le jeudi 21 novembre 2019 à 20 h, à salle de la Saillanderie, à La Glacerie. Il y détaillera son programme, et apportera une réponse sur le futur des mairies déléguées de Cherbourg-en-Cotentin. Sa liste d'élus de droite, du centre, mais aussi de citoyens de la société civile devrait être dévoilée prochainement…

