Cherbourg-en-Cotentin. Municipales 2020 : Benoît Arrivé désigné par la section locale du PS

Le maire de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), Benoît Arrivé, avait fait part le mercredi 25 septembre 2019 de son envie de mener un second mandat à l'approche des élections de 2020 et comptait donc solliciter l'investiture du Parti socialiste (PS). Il a été désigné jeudi 10 octobre 2019 par les militants PS de la section locale du parti, pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Ce choix doit désormais être validé au niveau national, Cherbourg-en-Cotentin comptant plus de 20 000 habitants. "Le courrier est déjà parti", a déclaré Anna Pic, première secrétaire fédérale PS de la Manche à nos confrères de La Manche Libre.

"Fidèle à ses valeurs et à sa famille politique, Benoît Arrivé a souhaité demander l'investiture du parti socialiste. Ce jeudi 10 octobre, les militants de Cherbourg-en-Cotentin l'ont officiellement désigné pour travailler à la construction d'une liste de gauche et écologiste, largement ouverte à des citoyens qui aiment leur ville et partagent des convictions écologistes, sociales et humanistes. À lui de rassembler autour d'un projet répondant aux urgences sociales, écologiques et démocratiques d'aujourd'hui et de demain, s'appuyant sur le dynamisme local permis par la création de Cherbourg-en-Cotentin", a indiqué le parti dans un communiqué.

Impossible de savoir combien de militants ont voté en faveur du maire de la quatrième ville de Normandie. "C'est un vote interne qui a eu lieu. Nous ne communiquons pas sur le nombre de votants. Mais dans notre famille politique, c'est très démocratique", a assuré Anna Pic.

