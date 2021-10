Cherbourg-en-Cotentin. Sonia Krimi candidate aux municipales de 2020

La députée LREM de la 4e circonscription de la Manche Sonia Krimi a annoncé officiellement ce vendredi 15 novembre 2019 sa candidature pour les élections municipales de 2020 à Cherbourg-en-Cotentin, en tête de liste de Citoyens dans la ville. Elle avait lancé ce mouvement le 20 septembre dernier, accompagnée d'élus et de citoyens de la société civile, issus de droite et de gauche et portant des valeurs "sociales, démocrates et progressistes". "C'est une décision que j'ai prise après un an de réflexion, et après avoir imaginé le Cherbourg-en-Cotentin de demain", a-t-elle déclaré. Aujourd'hui, la priorité de Sonia Krimi est claire : rendre sa ville à nouveau attractive. Écoutez-la :

Du local à 100 % dans les cantines scolaires

Pour ce faire, elle a abordé quatre piliers d'action principaux : la santé, l'environnement, l'éducation et la culture, et enfin, la solidarité et la proximité.

Parmi les mesures phares, Sonia Krimi veut tout d'abord tendre vers l'amélioration, mais surtout vers la gratuité des transports publics à Cherbourg-en-Cotentin d'ici les prochaines années. "C'est une mesure de justice sociale et environnementale", a-t-elle défendu.

Le deuxième projet est celui d'augmenter la part de repas bio et jusqu'à 100 % de saison et de local dans les cantines scolaires, tandis que la loi Egalim préconise, d'ici janvier 2022, 50 % de produits durables ou locaux sous signes d'origine et de qualité, dont des produits bio, dans les cantines scolaires. "Le bio doit être local, car des produits bios qui viennent d'Espagne, ça n'a aucun sens", a poursuivi la députée.

Une salle de spectacle entre 3 000 et 3 500 places

Une autre étape de sa campagne : le changement du rythme scolaire, qui passera de cinq jours à quatre jours si elle effectue un mandat de maire : "le mercredi matin sera pris en charge par la municipalité. Il faut que l'on s'aligne sur d'autres villes qui ont déjà mis en place cette mesure." Enfin, la députée a souligné sa volonté de créer une salle de spectacle et de sport d'ici la fin de son mandat de maire, si elle est élue. "J'aimerais installer une salle de spectacle de taille moyenne au niveau du Cotentin, entre 3 000 et 3 500 places, avec des partenariats innovants", a continué la candidate en tête de liste de Citoyens dans la ville.

Elle a également évoqué d'autres projets, comme l'installation d'une patinoire, en accord avec la communauté d'agglomération du Cotentin. "Nous n'avons pas encore tranché", a-t-elle prévenu.

Un meeting le 29 novembre

Sonia Krimi et son mouvement Citoyens dans la ville continueront d'aller à la rencontre des Cherbourgeois jusqu'à février 2020. Le programme sera entièrement dévoilé suite à cette consultation. D'ici là, un meeting aura lieu le 29 novembre prochain à la salle Davoury, rue Ferdinand Buisson à Equeurdreville.

