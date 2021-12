Cherbourg-Octeville. Municipales : Sonia Krimi lance son mouvement "Citoyens dans la ville" à Cherbourg

Après avoir plus ou moins révélé son envie de conquérir la mairie de Cherbourg lors d'une conférence de rentrée le vendredi 6 septembre dernier, la députée LREM Sonia Krimi a lancé ce vendredi 20 septembre 2019 son mouvement Citoyens dans la ville à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), entourée d'une vingtaine de personnes de sensibilités politiques différentes.

"Je suis une femme heureuse aujourd'hui car nous avons réussi à rassembler des personnes de la société civile qui ont décidé de se lancer en politique" s'est réjoui Sonia Krimi, qui n'a en revanche pas officialisé sa candidature sur une liste aux municipales 2020. Concernant la question des idées que partage les élus et les membres de la société civile, la députée a répondu que le groupe partageait des "valeurs sociales, démocrates et progressistes", tout en rappelant que ce mouvement n'est "ni de droite, ni de gauche".



Ecoutez Sonia Krimi :



Voir "à long terme"

Plusieurs voix se sont élevées du groupe pour manifester leur enthousiasme de se lancer dans cette aventure et d'aller "au contact" des Cherbourgeois de "tous les quartiers". "J'ai rejoint ce mouvement car mon but est de faire de la politique avec une vision à long terme, sur 30 ans, et pas seulement le temps d'un mandat en vue d'une réélection" a défendu Jean-Michel Maghe, maire délégué de Querqueville.

Une consultation citoyenne à Cherbourg

"Nous voulons lancer une grande consultation citoyenne pour écouter les attentes, les préoccupations et les espoirs des citoyens pour cette ville dont nous sommes fiers" a annoncé l'un des membres du groupe Daniel Ferré.

Cette consultation axée autour de 10 thèmes tels que la culture, la démocratie, l'environnement ou la sécurité démarrera dès le lendemain, le samedi 21 septembre 2019 au marché de Cherbourg sur lequel le groupe ira distribuer des tracts et échanger avec les habitants. Les Citoyens dans la ville attendent la fin de cette consultation à la mi-novembre, pour délivrer un programme.

Cette consultation est accessible également sur un site internet dédié, qui a été lancé ce vendredi 20 septembre 2019.

