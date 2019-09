Cherbourg : Sonia Krimi prête pour les municipales

"J'y pense beaucoup" répète Sonia Krimi. Se présenter aux élections municipales de 2020 à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), c'est ce à quoi rêve la députée La république en marche "le matin en me coiffant devant la glace" a-t-elle répondu avec humour à un de nos confrères. L'élue l'a annoncé ce vendredi 6 septembre 2019 au sein de sa permanence à Cherbourg lors de son point presse de rentrée.

Une liste LREM se profile

Ce n'est plus qu'une question de semaines, voire de jours, avant qu'elle officialise sa candidature. Sonia Krimi a utilisé jusqu'ici beaucoup de conditionnel, mais son ambition de conquérir la mairie reste bien réelle. Reste à savoir à quel titre : "Je ne sais pas si je me présenterai comme tête de liste, ou en 3e place" et ce que deviendra son mandat de députée. Elle envisage aussi pour LREM la circonscription de la nouvelle commune de la Hague.

"Cherbourg est une ville qui a plein de choses à offrir mais dont le cœur manque encore de dynamisme" déclare-t-elle. La députée qui dit s'intéresser à tous les sujets, "finances publiques, urbanisme, voirie" compte répondre à ce besoin de "proximité" à la suite de l'épisode des Gilets Jaunes, qui a marqué le premier acte du quinquennat Macron.

Une ambition verte pour Cherbourg



Elle n'exclut pas de s'allier avec d'autres partis qui ont les mêmes ambitions qu'elle, comme Europe Écologie Les Verts (EELV) afin de rendre la ville – ancrée dans une zone nucléarisée – dans une démarche de développement durable. Sonia Krimi : "On ne peut pas faire sans les Verts." Voici sa réponse complète au micro de Tendance Ouest:

