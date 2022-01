Cherbourg-Octeville. La mairie de Cherbourg se mobilise contre les pesticides

Lors du Conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), tenu mercredi 25 septembre 2019, le maire PS Benoît Arrivé a annoncé son intention de réduire, voire de supprimer l'utilisation des pesticides par des mesures complémentaires à celles déjà engagées en 2010, comme l'interdiction de leur usage dans les espaces publics de la commune de Cherbourg-Octeville, étendue à toutes les communes de Cherbourg-en-Cotentin en 2016, ainsi qu'aux cimetières et à certains terrains de sport.

"Je soutiens la démarche des maires [qui ont pris un arrêté anti-pesticides] et je l'approuve parce que je crois qu'elle a contribué à faire bouger les lignes. D'ailleurs, le Gouvernement a été obligé de réagir, trop timidement à mon goût, mais il a réagi", a déclaré Benoît Arrivé qui ajoute que, de toute façon, cet arrêté n'est "pas valable juridiquement", puisque c'est une décision qui incombe à l'État. Son but ? Aller au-delà, et prendre des mesures "de fond". Le maire de Cherbourg reste cependant prudent, et ne prétend pas tout changer du jour au lendemain.

Plus de pesticides sur les terrains de foot d'ici deux ans

Une vingtaine de terrains de football sont encore entretenus avec des pesticides. D'ici deux ans, cette pratique devrait disparaître, "le temps que nous expérimentions et que nous adoptions la, ou les bonnes méthodes permettant de fournir des terrains de qualité, convenant aux clubs et aux instances du football, et débarrassés des pesticides" a annoncé le maire de Cherbourg-en-Cotentin.

Sensibiliser la population

Parmi les points abordés, la mairie a annoncé vouloir sensibiliser les professionnels à un usage "raisonné" des pesticides, notamment les bailleurs sociaux et ceux qui entretiennent les espaces verts. Il veut aussi informer les particuliers sur le tri des emballages qui contiennent des substances nocives pour la santé, vers les trois déchetteries de la ville.

"Même si, depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers d'acheter, de détenir et d'utiliser des pesticides, il convient de nous assurer que ces dispositions seront respectées", défend Benoît Arrivé. Une mesure préventive plus que coercitive. Le maire le rappelle, il "ne parle pas d'interdiction, puisque la justice dit que les maires ne peuvent pas interdire" mais "d'information, de sensibilisation, d'incitation et de responsabilisation".

Une cartographie des risques en campagne

Le maire ne veut pas travailler sans les agriculteurs, mais au contraire, échanger avec eux sur les contraintes qu'ils connaissent au quotidien. "Le monde paysan souffre, et il me semblerait déraisonnable de prendre une décision unilatérale sans en mesurer les effets, et donc l'applicabilité. J'ai échangé avec le président de la Chambre d'agriculture sur ce sujet, et je lui ai dit que nous voulions travailler avec lui et pas contre lui", a-t-il poursuivi.

Pour ce faire, une cartographie de l'exposition phytosanitaire sera établie d'ici le printemps afin de connaître le nombre d'habitations exposées au risque de pesticides. "Et ensuite, sur la base de cette carte, de cette réalité partagée, parler avec la chambre d'agriculture, avec le Département et l'agglomération, et édicter un règlement commun qui préservera mieux les habitants de Cherbourg-en-Cotentin", a défendu l'élu PS.

Le bio récompensé

Enfin, le bio sera, en quelque sorte, récompensé. Benoît Arrivé compte "soumettre une délibération exonérant les exploitations biologiques de la taxe sur le foncier non-bâti dans la ville. La loi nous y autorise, et je souhaite que nous fassions ce geste également envers les agriculteurs qui s'engagent." Une mesure symbolique, qui vise à accompagner les agriculteurs qui n'utilisent pas de produits chimiques et phytosanitaires sur leurs cultures.

Le maire @ArriveBenoit a annoncé que la Ville de @CherbourgEnCot sera la première ville de la Manche à signer l'appel des coquelicots, appel à la résistance pour interdire tous les pesticides #CMCherbourg pic.twitter.com/R329UVQe4L — CherbourgEnCotentin (@CherbourgEnCot) September 25, 2019

Cherbourg rejoint l'appel des Coquelicots

La ville de Cherbourg fera partie des signataires de l'appel de Nous voulons des Coquelicots, qui demandent à l'État l'interdiction de tous les pesticides de synthèse à l'échelle nationale. Au total, 863 021 personnes ont signé au 27 septembre 2019. "Nous devrions être la première ville de la Manche à être signataire, et j'encouragerai les autres maires à le faire aussi", a déclaré Benoît Arrivé. Un geste symbolique qui rejoint, au-delà de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, le questionnement de milliers de personnes dans tout le pays.

Benoît Arrivé et les municipales de 2020

En amont du conseil municipal, Benoît Arrivé a annoncé à la presse son envie de mener un second mandat à la tête de Cherbourg-en-Cotentin. Il va donc solliciter l'investiture du Parti socialiste, en vue des municipales 2020. "Ma volonté, c'est surtout de réunir des hommes et des femmes sur une liste, qui soient passionnés par Cherbourg-en-Cotentin et par le Cotentin autant que je peux l'être, et qui ont envie de poursuivre ce qu'on a commencé à faire." Un premier mandat sur lequel le maire revient, non sans fierté, écoutez-le :

Les militants de la section locale voteront mi-octobre 2019, puis ce sera au tour de la Commission nationale d'investiture du Parti socialiste de valider, ou non, la candidature de Benoît Arrivé.