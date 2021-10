Cherbourg-en-Cotentin. Des syndicats enseignants devant la permanence d'une députée

L'intersyndicale FSU, Sud éducation, FO et des personnels de l'éducation se sont réunis mercredi 11 décembre, devant la permanence de la députée La République en marche (LREM) Sonia Krimi, à Cherbourg-en-Cotentin, pour manifester leurs revendications face à la réforme des retraites par points, dont le détail a été annoncé par le Premier ministre Édouard Philippe à la mi-journée.

"Les annonces du gouvernement ce midi ne changent pas grand-chose au combat qui est en cours. On reste sur les mêmes tendances, comme, entre autres, la durée de cotisation qui va être allongée en France. On demande encore le retrait de cette réforme", a déclaré Olivier Lachèvre, représentant syndical FO des enseignants du primaire, et professeur des écoles à Tourlaville. Alors que les enseignants sont représentés comme les grands perdants de cette réforme, une annonce fait particulièrement grincer les dents de l'enseignant.

Olivier Lachèvre Impossible de lire le son.

"Macron prends ta retraite pas la nôtre", pouvait-on lire sur une banderole accrochée sur la façade de la permanence de la députée Sonia Krimi, au 52 boulevard Robert-Schuman à Cherbourg. - Marthe Rousseau

Malgré tout, il reste confiant : "Faire la grève peut peser contre le projet de loi et permettre son retrait." La députée LREM, absente, a dialogué avec les représentants syndicaux en visioconférence. "Nous sommes ici car nous voulons la rencontrer et lui faire part de nos revendications", a défendu l'intersyndicale, qui appelait à rejoindre le débat, mené le jeudi 12 décembre à 19h, par la candidate aux municipales de 2020 sur la liste Citoyens dans la ville, sur… l'éducation. Le rendez-vous est donné à 19h à la salle Adrien-Girettes, rue Adrien-Girettes, à Tourlaville. Après avoir échangé en visioconférence, Sonia Krimi a annoncé rencontrer l'intersyndicale des enseignants ce samedi 14 décembre à 14h30.

D'ici là, d'autres professions représentées par les organisations CGT, FO, CNT, FSU, Solidaires et MNL de la Manche ont appelé le jeudi 12 décembre à un débat ouvert à tous dans le centre-ville de Cherbourg de 10h à 12h à la salle des fêtes, puis à une nouvelle manifestation à 13h30, au départ de la gare.

