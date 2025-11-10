En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Municipales 2026. Camille Margueritte mènera la liste d'union de la droite et du centre à Cherbourg

Politique. Pour les élections municipales 2026 en mars prochain, Camille Margueritte mènera la liste d'union de la droite et du centre, a-t-elle annoncé jeudi 6 novembre.

Publié le 10/11/2025 à 10h19 - Par Thibault Lecoq
Municipales 2026. Camille Margueritte mènera la liste d'union de la droite et du centre à Cherbourg
Camille Margueritte sera la tête de liste de la droite et du centre pour les élections municipales de mars 2026 à Cherbourg.

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars, les candidats commencent à se déclarer à Cherbourg-en-Cotentin. La droite et le centre ont présenté leur tête de liste, jeudi 6 novembre. Il s'agit de Camille Margueritte, 43 ans, directrice d'agence O2, déjà conseillère municipale d'opposition et vice-présidente de l'Agglo du Cotentin.

Plus sûre, plus propre

S'il existe déjà un socle de personnes dans la liste, elle n'est pas encore finalisée, tout comme le programme, même si des grandes priorités ont déjà été annoncées. Parmi elles, il y a la volonté d'avoir une ville plus propre, plus sûre, qui aide mieux les familles ou les seniors. Camille Margueritte souhaite aussi gérer différemment la ville, sans passer par des régies publiques, mais plutôt avec des délégations de services publics, dans une vision plus libérale. "Mais on ne changera pas ce qui marche", assure-t-elle.

Elle soutient le projet de contournement sud-ouest de Cherbourg, qui doit être voté le 12 décembre par les élus du Département.

