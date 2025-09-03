Consommation. Hausse de la taxe foncière : quelles sont les communes normandes où elle augmente le plus ?

En 2025, la taxe foncière grimpe partout en France, avec une revalorisation automatique de 1,7% liée à l'inflation. Mais pour certains propriétaires, la note est encore plus salée : selon les données de la Direction générale des collectivités locales relayées par Le Parisien, 12,6% des communes françaises ont voté une augmentation de leur taux. En Normandie, plusieurs villes se démarquent.

Taxe foncière 2025 : une hausse généralisée

L'évolution indiquée ci-dessous correspond à l'augmentation réelle entre 2024 et 2025, hausse nationale incluse.

Calvados : Noues de Sienne et Deauville en tête

Dans le Calvados, à Noues de Sienne, la taxe foncière bondit de 5,05% cette année, une des plus fortes hausses de Normandie. Deauville n'est pas en reste avec +3,52%, tout comme Thury-Harcourt-le-Hom qui enregistre +2,62%. Au Molay-Littry, la hausse atteint 2,48%, tandis qu'Isigny-sur-Mer progresse de 2,43%. Les Monts d'Aunay restent plus modérés avec une augmentation de 2,16%.

Eure : forte hausse à Mesnil-en-Ouche

Dans l'Eure, Mesnil-en-Ouche se distingue avec une envolée de 12,9%, bien au-dessus de la moyenne nationale. A Mesnils-sur-Iton, la taxe foncière grimpe de 4,11%, alors qu'elle progresse de 2,68% à Pacy-sur-Eure.

Manche : des hausses contenues

Sur le littoral manchois, Donville-les-Bains et Saint-Pair-sur-Mer affichent chacune une hausse de 2,66%. Bréhal suit de près avec +2,64%, devant Granville à +2,61%.

Orne : stabilité pour les grandes villes

Dans l'Orne, la hausse la plus marquée concerne Rives d'Andaine avec +3,01%. A l'inverse, Alençon, Argentan, Athis-Val de Rouvre, Domfront-en-Poiraie ou encore La Ferté-en-Ouche affichent toutes une augmentation limitée à 1,7%, soit la revalorisation nationale seule.

Seine-Maritime : Cany-Barville et Goderville au-dessus de 4%

En Seine-Maritime, Cany-Barville connaît une progression notable de 4,92%, tandis que Goderville atteint +4,27%. A Epouville, la hausse est de 2,72%.

Comment savoir si votre commune est concernée ?

Le Parisien met en ligne un moteur de recherche interactif qui permet de vérifier l'évolution de la taxe foncière pour les villes de plus de 2 500 habitants. Un outil précieux pour anticiper la réception de l'avis d'imposition, attendu d'ici fin septembre.

A retrouver ici.