Sécurité. Arnaque crypto : comment des escrocs ont utilisé Elise Lucet pour piéger des internautes

Sécurité. Depuis plusieurs semaines, de faux contenus circulent sur les réseaux sociaux, utilisant l'image de la Normande Elise Lucet pour promouvoir des investissements en cryptomonnaie. La journaliste de France Télévisions dénonce une arnaque bien rodée, qui piège de plus en plus d'internautes.

Publié le 16/10/2025 à 17h50 - Par Mathilde Rabaud
Des vidéos truquées d'Elise Lucet inondent les réseaux - Cash investigation

Instagram, Facebook, X (ex-Twitter)… difficile d'y échapper. Des vidéos ultraréalistes montrent la normande Elise Lucet vantant des investissements en cryptomonnaie "garantis sans risque". Problème : c'est totalement faux.

Sur son vrai compte @elise_lucet, la journaliste a tenu à réagir :

"Ce n'est pas moi sur ces photos et vidéos ! Surtout, faites attention aux contenus qui utilisent mon image pour vous arnaquer. Je n'appellerais jamais personne à investir dans des cryptomonnaies pour s'enrichir."

Ces vidéos truquées surfent sur la notoriété et la crédibilité de la figure de "Cash Investigation" pour donner confiance. En réalité, elles redirigent souvent vers des sites frauduleux qui vident les comptes bancaires de leurs victimes.

Une mécanique d'arnaque bien huilée

Ces campagnes reposent sur un mélange d'usurpation d'identité, de publicités mensongères et parfois d'intelligence artificielle pour créer des vidéos ultraréalistes. Les cyber escrocs utilisent des visages connus (journalistes, acteurs, politiques) pour convaincre les internautes de "placer leur argent" sur des plateformes douteuses.

Une fois le premier versement effectué, les victimes sont incitées à investir davantage… jusqu'à ce que les escrocs disparaissent. Aucune plateforme légitime ne propose de tels gains rapides.

"J'en ai marre, mais MARRE !" : la colère d'Elise Lucet

Face à la multiplication de ces faux contenus, Elise Lucet a poussé un vrai cri du cœur : "J'en ai marre, mais MARRE, vous pouvez pas savoir !"

La journaliste explique que les équipes de France Télévisions passent des heures et des jours à signaler et supprimer ces fausses vidéos : "On passe notre temps à essayer de les faire disparaître, mais ils reviennent sans arrêt."

Comment reconnaître une arnaque crypto ?

A l'occasion du Cybermois, France Télévisions rappelle quelques bons réflexes :

  • Vérifier la source avant de cliquer sur un lien ou de s'inscrire sur une plateforme.
  • Se méfier des promesses trop belles pour être vraies ("gagner des milliers d'euros sans effort" n'existe pas).
  • Ne jamais investir via des publicités sur les réseaux sociaux.
  • Signaler les comptes suspects pour freiner leur diffusion.

L'objectif de ces campagnes est simple : profiter de la confiance du public envers des visages familiers pour soutirer de l'argent

Une bataille sans fin sur les réseaux

Même si les plateformes suppriment régulièrement ces contenus, de nouvelles versions apparaissent chaque jour. L'arnaque s'adapte, change de visages, de messages et de noms de domaine.

C'est un jeu du chat et de la souris numérique, où la vigilance reste la meilleure arme.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Elise Lucet (@elise_lucet)

