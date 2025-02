Télévision. Elise Lucet dévoile les secrets des lotos normands dans le prochain "Envoyé Spécial"

Un sujet auquel on ne s'attendait pas. Elise Lucet et l'équipe d'Envoyé Spécial se sont penchés sur… le loto, cette tradition qui fait vibrer la Normandie. Chaque week-end, les salles des fêtes et gymnases de la Région vibrent au son des boules qui tournent et de la voix du présentateur qui annonce "le soixanteuh-deuhx, je répète, le soixanteuh-deuhx". Loin du cliché des retraités en quête de distraction, le loto est devenu la sortie intergénérationnelle par excellence. Familles, bandes de potes, voisins… Tous viennent tenter leur chance pour repartir avec un robot ménager, un panier garni ou carrément un bon d'achat à faire pleurer un caddie. Mais au-delà des lots, c'est surtout la fièvre du loto qui attire les foules.

"C'est la fièvre du vendredi soir"

Si certains cochent leurs cases au hasard, d'autres sont de véritables stratèges. Il y a ceux qui ont leurs numéros fétiches, ceux qui consultent leur horoscope avant de valider une grille et ceux qui ont un grigri indispensable à chaque partie. "Quand arrive le loto, c'est la fièvre du vendredi soir", confie une habituée aux caméras de l'émission, qui n'a raté aucune session depuis quatre ans. Pour beaucoup, c'est devenu un rituel sacro-saint. Thermos de café, pique-nique improvisé et petits porte-bonheur : tout est prévu pour passer la meilleure soirée possible.

Des lotos qui font un carton plein (et parfois une friteuse). - France 2 - Envoyé spécial

Des lotos partout, tout le temps

Hérouville, Souliers, Les Monts d'Aulnay… En Normandie, difficile de trouver un week-end sans loto. Ces événements, organisés par des associations, sont devenus une bouée de sauvetage financière en pleine crise du pouvoir d'achat. Les joueurs, eux, s'y retrouvent pour la convivialité autant que pour le jackpot.

"Chacun joue pour soi, mais ensemble", résume la voix off. Au loto, on ne compte pas seulement les cartons gagnants, mais aussi les fous rires et les souvenirs partagés.

Elise Lucet aux premières loges

Ce phénomène fascinant a attiré l'attention d'Elise Lucet et de l'équipe d'"Envoyé Spécial", qui ont enquêté sur les dessous de ces lotos XXL. Entre passion, superstitions et enjeux économiques, le reportage promet de révéler tout ce que vous ne saviez pas sur les lotos normands. Alors, prêt à cocher votre grille ? C'est jeudi 27 février à 21.05 sur France 2 et france.tv !