Fait divers. La Normande Elise Lucet sur la réouverture d'anciens dossiers criminels : Michel Fourniret au cœur d'une piste

Dans son nouveau reportage pour Envoyé spécial, sorti jeudi 5 juin, la journaliste Elise Lucet, figure incontournable de l'investigation télévisée et native de Rouen, questionne un des cold cases (des affaires non élucidées et closes) les plus mystérieux de ces dernières décennies : la disparition de Florence Bloise. Une affaire réactivée grâce à l'opération Identify Me, lancée par Interpol pour résoudre des dossiers oubliés à travers l'Europe.

L'opération Identify Me relance 46 cold cases en Europe

En 2023, Interpol initie Identify Me, une vaste opération européenne visant à identifier des femmes retrouvées mortes sans nom ni histoire. Au total, 46 affaires sont rouvertes et publiées en ligne. Objectif : faire appel à la mémoire collective et aux témoignages du public.

Dans ce contexte, les équipes de France Télévisions suivent des policiers français spécialisés dans les crimes non résolus. A leurs côtés, des bénévoles de l'association Avane (Aide aux victimes des affaires non élucidées) mettent leurs compétences au service des familles, comme celle de Florence Bloise.

Disparue depuis 22 ans : qui était Florence Bloise ?

Le 1er février 2003, Florence Bloise, artiste peintre et mère de deux enfants, quitte précipitamment son domicile de Magny-les-Hameaux (Yvelines), à 50km de l'Eure, après une dispute avec son mari. Elle promet de revenir le lendemain. Elle ne reviendra jamais.

"Ma sœur a disparu à la suite d'une dispute avec son mari. Elle a dit à ses enfants qu'elle viendrait les chercher le lendemain à la messe, et elle n'est jamais rentrée", témoigne sa sœur Odile Desaubry dans l'émission.

"Ça fait 22 ans sans réponses. Je pense qu'elle est morte, c'est une certitude pour moi, mais je n'ai pas encore la preuve."

La piste Michel Fourniret : un lien possible avec les Yvelines ?

L'enquête relancée en 2022 par le pôle cold cases de Nanterre soulève une hypothèse troublante : Michel Fourniret aurait-il pu croiser la route de Florence Bloise ? L'avocate de la famille explique :

"A l'époque, Michel Fourniret avait de la famille à proximité. Les Yvelines faisaient partie de ses lieux de passage. Clairefontaine, c'est un de ses anciens lieux de vie, où il a déjà commis des faits."

"On sait qu'il pouvait venir dans la région, repartir, chasser. Mais comme les enquêteurs n'arrivent pas à vérifier la piste Fourniret, ils ferment tout de suite le dossier."

Dix années perdues avant la mort de Fourniret

Condamné pour les meurtres de plusieurs jeunes filles, Michel Fourniret est décédé en 2021. Selon l'avocate, un temps précieux a été perdu :

"Tant que Michel Fourniret était là, il pouvait nous dire où il avait placé les corps. Il parlait de ses victimes, même en jouant avec nous, même avec cette attitude de pervers. On a eu dix ans pour lui poser les bonnes questions, et on ne l'a pas fait."

Un reportage poignant, entre espoir et frustration

Le reportage, signé Marie-Lise Faure, Ulysse Cailloux et Pablo Rey, retrace ce combat à la fois judiciaire et intime. Pour les proches de Florence, chaque nouvel élément public, chaque appel à témoins est une chance de briser le silence.

Un appel au public pour faire avancer la vérité

A travers cette enquête, Envoyé spécial souligne l'importance de la mobilisation collective. Grâce aux nouvelles technologies et à la diffusion des portraits de victimes anonymes, certaines familles ont déjà obtenu des réponses.