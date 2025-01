Orne. L'affaire Lydie Logé et le couple Fourniret en cinq dates

Récemment, Monique Olivier, mise en examen depuis janvier 2021 pour complicité dans l'enquête concernant cette disparition, a reconnu qu'elle était présente sur les lieux, ce qui est perçu comme un aveu par l'avocate de la famille Logé. La mise en examen pourrait d'ailleurs être amenée dans l'Orne, sur les lieux de la disparition, pour tenter de retrouver le corps de Lydie Logé, toujours introuvable. Retour sur une enquête en dents de scie.

1. La disparition de Lydie Logé : 18 décembre 1993

Le 18 décembre 1993, Lydie Logé, 29 ans, disparaît à Saint-Christophe-le-Jajolet, près d'Argentan, dans l'Orne. Elle venait d'acheter son sapin de Noël et n'a plus donné signe de vie. Son corps n'a jamais été retrouvé. La disparition de cette mère d'un garçon de sept ans, a marqué ses proches et la communauté locale.

2. Les premiers soupçons : Investigations et non-lieux

Les premières enquêtes, menées entre 1994 et 1998, puis de 2004 à 2009, n'ont pas permis de faire avancer l'affaire. Les autorités n'ont trouvé aucune piste solide et ont prononcé des non-lieux. Cependant, en 2018, des éléments nouveaux ont permis de rouvrir l'enquête. Des traces ADN trouvées dans la camionnette de Michel Fourniret ont révélé un lien avec la famille de Lydie Logé, ouvrant une nouvelle piste.

3. Le silence de Michel Fourniret et Monique Olivier

Michel Fourniret, le tueur en série surnommé "l'Ogre des Ardennes", et son ex-femme Monique Olivier, ont été placés en garde à vue en novembre 2019. Fourniret, déjà condamné pour plusieurs meurtres, a reconnu avoir été dans la région de l'Orne au moment de la disparition de Lydie Logé, mais il n'a pas révélé de détails précis.

4. Des aveux de Michel Fourniret : mars 2023

En mars 2023, Michel Fourniret a avoué son implication dans l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin, une autre victime présumée. Bien que son corps n'ait toujours pas été retrouvé, ces aveux ont renforcé les soupçons concernant sa responsabilité dans d'autres disparitions, dont celle de Lydie Logé. Les enquêteurs continuent de chercher des preuves concrètes pour relier Fourniret à cette disparition.

5. L'appel à témoins : juin 2023

Le 21 juin 2023, les sœurs de Lydie Logé ont lancé un appel à témoins, espérant que de nouvelles informations permettraient de faire avancer l'enquête. L'appel à témoins a été soutenu par le pôle Cold-Case de Nanterre, spécialisé dans les affaires non élucidées. L'enquête reste ouverte, et la famille continue de chercher des réponses après plus de trois décennies d'incertitude.

Les nouvelles déclarations de Monique Olivier relancent une affaire sensible en suspens depuis plus de 30 ans.