Seine-Maritime. Yvetot passe aux enchères : la star d'Affaire Conclue débarque pour expertiser gratuitement vos trésors

Enchères . Vous avez un vieux vase dont vous ne connaissez ni l'origine ni la valeur ? Un bijou de famille qui dort au fond d'un tiroir ? Bonne nouvelle : Delphine Frémaux-Lejeune, commissaire-priseur et experte star d'Affaire Conclue sur France 2, pose ses valises (et sa loupe) à Yvetot ce vendredi 7 février. Estimations gratuites et peut-être la découverte d'un trésor caché…