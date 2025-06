People. Pourquoi Élise Lucet, la journaliste normande, refuse-t-elle systématiquement les cadeaux ?

Depuis toujours, Élise Lucet cultive un profil à part dans le paysage médiatique. A 60 ans passés, la journaliste née à Rouen, qui a grandi au cœur de la campagne normande, continue de se réinventer. Son dernier projet ? Une émission YouTube baptisée Dérush, dans laquelle elle revoit d'anciens reportages en compagnie de personnalités populaires, souvent issues du monde des influenceurs, comme SEB, Mister V… ou plus récemment, Léna Situations.

Dérush, une émission qui décrypte l'évolution du monde

L'idée est simple, mais efficace : revoir ensemble les coulisses d'enquêtes cultes de Cash Investigation ou Envoyé Spécial, ou d'autres émissions, en décryptant ce qu'on ne voit pas toujours à l'écran. Une manière maligne de parler d'investigation autrement, auprès d'un public plus jeune, avec d'autres acteurs, et parfois de voir l'évolution de la perception de certains sujets : mode, jeux vidéos, place de la femme et même seflies, tout y passe.

“Ce n'est pas dans ma nature” : pourquoi Élise Lucet refuse tous les cadeaux

Dans un épisode sorti récemment, Léna Situations confie acheter elle-même ses vêtements malgré les nombreux envois gratuits qu'elle reçoit, ce à quoi Élise Lucet réagit sans détour, qu'elle n'accepte aucun cadeau, jamais.

“D'abord, c'est compliqué… Puis ce n'est pas dans ma nature”.

La journaliste enchaîne avec une phrase qui résume toute sa philosophie :

“Si tu veux faire une enquête sur n'importe quel groupe, faut que tu sois nickel chrome. Tu ne peux pas dire d'un côté ‘je prends les cadeaux' et de l'autre ‘je mène l'enquête'.”

Une déclaration qui en dit long sur son intransigeance déontologique. Elise Lucet n'a jamais fait dans la complaisance, et encore moins dans le cadeau empoisonné.

Une carrière guidée par l'éthique : de France 2 à Cash Investigation

Impossible de dissocier Élise Lucet de ses émissions devenues références en matière d'investigation. Elle a marqué les esprits avec des enquêtes puissantes et sans concession sur des thématiques aussi variées que la santé, le luxe ou encore les services publics. Lidl et Free, Sanofi, LVMH, aucun groupe n'est à l'abri d'une enquête de la journaliste normande.

Et dans toutes ses enquêtes, la ligne de conduite est claire : rester incorruptible pour conserver la légitimité de la parole journalistique.

Un virage numérique maîtrisé pour toucher les jeunes

Avec Dérush, Élise Lucet prouve qu'elle sait évoluer avec son temps. Loin de renier sa rigueur, elle adapte les codes de l'enquête journalistique à ceux de la génération TikTok et YouTube. Le format est court, le ton détendu, mais le fond est toujours aussi solide.

Et si le succès est au rendez-vous, c'est peut-être parce qu'elle incarne cette rare figure de confiance dans les médias, à l'heure où tout s'achète… sauf la crédibilité.