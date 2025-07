Clécy. Canoë-kayak, paddle, pédalo... Cap sur les bases de loisirs en Suisse normande

Canoë-kayak, paddle, bateau, et maintenant trottinettes cross... Il y en a pour tous les goûts sur la base de loisirs de Beau Rivage à Clécy. En famille ou entre amis, vous pourrez vous rendre sur ce site situé au bord de l'Orne pour vous offrir une journée sportive ou de détente, grâce aux diverses activités proposées. Le mot d'ordre au Beau Rivage : l'accessibilité.

Les parcours de canoë-kayak sont conçus pour tous. La base de loisirs propose trois formules : demi-journée, journée et deux jours. Pour chacune d'entre elles, il existe deux parcours, avec un niveau et un nombre de kilomètres différents, qui vont de la simple randonnée de 7km à celle de 46km (qui va de Pont-d'Ouilly à Val de Maizet), sur deux jours, dont une nuit en plein cœur de la campagne normande. Pour les plus frileux, profitez de balades en pédalo, en bateau électrique, ou en stand-up paddle et découvrez la Suisse Normande en toute sérénité. "L'objectif est de pouvoir passer une journée chez nous, dans un cadre sportif autant que convivial", glisse Damien Renault, gérant de la base de loisirs. "C'est une manière ludique de découvrir la région", ajoute Lucas Niewadomskyj, guide des randonnées en trottinette cross.

Un espace restauration

En plus des randonnées et balades, autorisez vous une petit pause gourmande dans votre journée à Clécy avec le coin snack-goûter du Beau Rivage. Côté salé, retrouvez les éternels sandwichs, paninis, salades...Côté sucré, gaufres, crêpes et glaces seront disponibles, le tout sur une terrasse le long de l'Orne.

Pratique. Beau Rivage, La Cambronnerie à Clécy. Tarifs et informations sur beau-rivage-clecy.com ou par téléphone au 02.31.69.79.73.