Loisir. J'ai sillonné les chemins de la Suisse normande en trottinette cross !

Prête à explorer davantage la Suisse normande, je m'y suis aventurée en trottinette cross, une trottinette tout-terrain, conçue pour rouler sur des chemins accidentés, de la terre ou des graviers. Une première pour moi, avec cette activité mise en place depuis quelques mois seulement à la base de loisirs Beau Rivage à Clécy.

A l'aventure

Après avoir récupéré nos trottinettes et nos casques, nous voici, moi et mon guide Lucas Niewiadomskyj, partis sur les chemins caillouteux de Clécy. Au départ, il m'est difficile de bien avancer, l'engin n'est pas tout de suite instinctif à piloter. Mon guide me propose alors d'aller sur la route, pour me mettre en confiance, et "nous ferons des descentes et petits chemins par la suite", m'explique-t-il.

Quelques kilomètres plus tard, nous atteignons la première étape de la randonnée : un superbe point de vue sur Clécy et ses environs, avec en toile de fond le viaduc de Clécy et l'Orne, où petits et grands s'amusent en canoë-kayak. Lucas Niewadomskyj me parle des randonnées que Beau Rivage organise : "Nous proposons soit une randonnée d'1h, pour 30€, soit une randonnée de 2h, pour 50€. Je trouve que ça permet vraiment de découvrir la région sous un autre angle." Il insiste sur le fait que "les randonnées en trottinette sont accessibles à tout le monde, peu importe son niveau", et il est vrai qu'on ne sent pas du tout passer les 20km de parcours.

En roulant, je constate une nature qui oscille entre grandes étendues de champs et petits bois. Le guide m'emmène sur le plus beau lieu du parcours, celui où les parapentes prennent leur départ. Il y en avait d'ailleurs quelques-uns qui s'apprêtaient à se lancer dans le vide, mais ils étaient tout de même intrigués par ces trottinettes pas comme les autres. Après avoir monté si haut, il est temps de descendre. Pour plus de sécurité, nous évitons les petits chemins pris à l'aller en montée, et prenons les célèbres routes à virages de la Suisse normande, rénovées à l'occasion du passage du Tour de France le 10 juillet. Après 2h de parcours, nous voilà de retour sur la base d'activités de Beau Rivage, où le gérant, Damien Renault, nous attend. Pour lui, cette randonnée en trottinette "c'est vraiment une activité à faire en famille ou entre amis, l'âge requis pour la randonnée en trottinette cross est de 14 ans".

Me voici à présent incollable sur le paysage de la Suisse normande, et la trottinette cross n'a plus aucun secret pour moi.

Pratique. Ouvert 7j/7 de 9h à 18h. Réservation et informations sur le site web beau-rivage-clecy.com ou par téléphone au 02 31 69 79 73.