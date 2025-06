Tour de France. La Suisse normande se prépare pour la fête populaire

Le 10 juillet prochain, la Suisse normande vibrera au rythme du Tour de France. A l'occasion de la 6e étape reliant Bayeux à Vire, le peloton traversera plusieurs villages emblématiques du territoire, dont Thury-Harcourt-le-Hom, Culey-le-Patry, Saint-Omer, Saint-Rémy-sur-Orne, Clécy, Le Vey, Le Bô, La Pommeraye et Cossesseville. Une opportunité unique pour la région de mettre en valeur ses paysages, son patrimoine et son hospitalité.

Chaque village se mobilise

Les villages seront décorés aux couleurs du Tour, créant une ambiance festive et chaleureuse tout au long du parcours. Une mobilisation est rendue possible grâce à l'implication des collectivités locales, des commerçants et des associations.

Pour assurer un accueil optimal du public, des dispositifs spécifiques seront mis en place. Des parkings seront aménagés dans chaque commune, ainsi que des espaces dédiés aux camping-cars à proximité du tracé. Des zones balisées permettront aux spectateurs d'assister à la course en toute sécurité, notamment dans les secteurs les plus spectaculaires comme la côte de la Rançonnière, qui promet de mettre en difficulté les coureurs.

Une fanzone à Saint-Rémy-sur-Orne

Le cœur des animations battra à Saint-Rémy-sur-Orne, où une fanzone proposera la retransmission en direct de l'étape, des animations festives, une exposition en plein air dédiée aux coureurs normands, ainsi qu'une offre de restauration portée par les commerçants et les associations locales. D'autres animations ponctuelles sont également prévues tout au long du parcours, en lien avec les communes et les acteurs du territoire.

Le monde agricole et les professionnels du tourisme seront eux aussi au rendez-vous. Des exploitants agricoles réaliseront des décorations spectaculaires dans les champs visibles par les caméras du Tour, offrant ainsi une vitrine originale et authentique du savoir-faire local.