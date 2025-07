Près de Rouen. Neuf ans après l'assassinat du père Hamel, des décorations vont être remises aux victimes

C'est une décoration officielle. Samedi 26 juillet, à l'occasion des commémorations de l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray en 2016, cinq médailles de reconnaissance aux victimes du terrorisme vont être remises par le préfet de Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini.

Elles concernent le père Jacques Hamel lui-même, les deux religieuses Danielle Delafosse et Huguette Péron, présentes au moment de l'attaque, et les deux paroissiens Guy Coponet et son épouse Jeanne, aujourd'hui décédée.

Une cérémonie hommage

La médaille, au 5e rang protocolaire des décorations juste après l'ordre national du Mérite, a été créée en 2016, après les attentats de l'année précédente contre la rédaction de Charlie Hebdo en janvier puis à Paris et Saint-Denis en novembre. Particularité de cette décoration, elle doit faire l'objet d'une demande des victimes ou de leur famille. Ces victimes ont accepté en 2025 de déposer cette demande en commun, précise la préfecture de la Seine-Maritime.

Samedi 26 juillet, la cérémonie va débuter par une marche silencieuse entre le presbytère, où vivait le père Hamel, et l'église Saint-Etienne. Une messe sera ensuite célébrée à 9h par le père Alexandre Gérault, vicaire général avant la cérémonie républicaine à 10h30.