[Photos] Saint-Etienne-du-Rouvray. Huit ans après son assassinat, un nouvel hommage rendu au père Hamel

C'était il y a huit ans jour pour jour. Le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel était victime d'une attaque terroriste, assassiné dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray. Vendredi 26 juillet 2024, comme chaque année, les fidèles et les habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray lui ont rendu hommage.

Une cérémonie républicaine pour la paix et la fraternité

A 10h30 ce vendredi matin, environ 200 personnes se sont rassemblées devant la stèle dédiée au père Jacques Hamel pour une cérémonie républicaine. Cet événement, placé sous le signe de la paix et de la fraternité, a vu la participation de nombreuses personnalités locales et régionales. Parmi elles, Joachim Moyse, maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, Jean-Benoît Albertini, préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime, Edouard Bénard, député de la Seine-Maritime, ainsi que Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen.

De gauche à droite : Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, Guy Coponet, qui était présent lors de la prise d'otages, Roselyne Hamel, sœur du père Hamel, Joachim Moyse, maire de Saint-Etienne du Rouvray, Jean-Benoît Albertini, Antoine Bénard, député de la Seine-Maritime, Hubert Wulfranc, ancien député de Seine-Maritime et maire de Saint-Etienne-du-Rouvray au moment du drame.

Des discours ancrés dans l'actualité

Joachim Moyse a ouvert les discours en déclarant : "Notre République a besoin de paix, le monde a besoin de paix. Ce sont ces messages de paix que portait le père Jacques Hamel." Mgr Lebrun a ensuite pris la parole pour évoquer les violences, les élections, les récentes révélations concernant l'abbé Pierre et les Jeux olympiques : "Notre pays est fort occupé par le pain et les Jeux. Le père Jacques Hamel aimait regarder les Jeux olympiques. Il admirait les efforts des sportifs, leur dépassement de soi, surtout ceux atteints d'un handicap."

Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, a évoqué l'un des articles de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme gravé sur la stèle.

Une mention pour le film

L'archevêque a conclu son discours en remerciant la réalisatrice Cheyenne Caron pour son film sur le père Jacques Hamel : "Je remercie Madame Cheyenne Caron pour son film vrai sur le père Jacques Hamel, car il est le témoignage de sa vie quotidienne." Le film, sorti le 24 avril 2024, offre ainsi une opportunité supplémentaire de se souvenir du père Hamel et de son message de paix.

Un moment de recueillement émouvant

Pour clore cette cérémonie, Guy Coponet, qui avait été pris en otage lors de l'attaque, et Roselyne Hamel, sœur du regretté père Jacques Hamel, se sont joints aux personnalités présentes pour observer un moment de silence devant la stèle. Ce temps de recueillement a permis à tous les présents de réfléchir à l'héritage de paix et de fraternité laissé par le père Jacques Hamel.