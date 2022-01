Saint-Étienne-du-Rouvray. Roseline Hamel publie un témoignage sur son frère, le père Hamel

Après la sortie de son livre Jacques, mon frère, entretien avec Roseline Hamel, la sœur du père Jacques Hamel, deux ans et demi après son assassinat en l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) le 26 juillet 2016.

Pourquoi avoir choisi de publier ce livre maintenant ?

"Je me suis posé la question pourquoi écrire ce livre ? qui m'avait été demandé. A priori, je trouvais que l'histoire de notre vie n'intéresserait personne, elle est plutôt banale. On a traversé la vie avec des joies et des épreuves donc je ne trouvais pas l'utilité au début. Puis, avec insistance, on m'a rappelé en me disant que, ce qui les intéressait, c'était l'enfance du père Jacques Hamel avec moi, sa petite sœur pour voir comment nous avions vécu les différents événements de notre vie. Donc là j'ai trouvé un motif beaucoup plus intéressant pour écrire ce livre."

Comment abordez-vous cette "mission" de poursuite du travail engagé par le père Hamel ?

"C'est l'idée qui m'est venue, au fur et à mesure que prenait forme ce livre. Étant donné qu'on a eu du mal à faire notre deuil, qui a été partagé par le monde entier, ce deuil personnel nous avons mis longtemps à pouvoir se l'approprier. Pour moi, c'est une façon de faire mon deuil autrement et de marcher sur les pas de mon frère. Je m'en fais la mission de marcher sur ses pas, de cette façon-là et de différentes façons comme des témoignages."

Quel caractère avait votre frère ?

"Mon frère, dans ses jeunes années d'étudiant paraissait quand même d'une timidité profonde. Nous étions quand même fusionnels que très tôt j'ai remarqué que nous n'avions pas besoin de parler beaucoup, nous comprenions chez l'un et chez l'autre ce qui nous peinait, ce qui nous blessait ou ce qui nous rendait heureux. Je pensais vraiment que mon frère était toujours très à l'écoute dès son jeune âge."

Pourquoi dans ce livre, l'histoire de votre famille a son importance ?

"Nous avons traversé ensemble des épreuves d'enfants, d'adolescents. Je pense qu'il a fait de nous, et de mes enfants, ce que nous sommes aujourd'hui. À travers ce livre, je voulais souligner sa foi intense au point de pardonner à ces jeunes qui l'ont martyrisé, jusqu'à avoir le couteau sous la gorge, ne reconnaissant pas, en eux, leur vraie personnalité, mais l'esprit maléfique de ceux qui les manipulaient."

Jacques, mon frère aux éditions Bayard. Roseline Hamel avec Camille Perrier. 16,90€

A LIRE AUSSI.

IMAGES : cérémonie pleine d'émotion pour la réouverture de l'église de St-Etienne-du-Rouvray

Saint-Etienne-du-Rouvray : après l'attentat, un imam canadien rend visite à la communauté catholique