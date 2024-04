Cinéma. Que notre joie demeure, film sur la vie du Père Hamel, sort en salles

Le projet a pu être mené à bien, malgré les difficultés rencontrées par sa réalisatrice. Que notre joie demeure de Cheyenne-Marie Carron, film sur la vie du père Jacques Hamel, assassiné dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, sort dans une poignée de salles en France, mercredi 24 avril 2024.

Des destins croisés

"J'étais tellement bouleversée qu'on puisse tuer un prêtre en pleine messe. Ça m'a plongée dans une grande souffrance. J'avais un besoin impérieux de m'y rendre, de prier. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un film en hommage à ce prêtre", raconte la réalisatrice. Ni un documentaire, ni un biopic, ce 15e film de Cheyenne-Marie Carron, elle-même catholique, présente le destin croisé de ce prêtre tué en juillet 2016 et de son assassin Adel Kermiche, qui se radicalise, laissant ses proches impuissants. "Je me suis accordé une part de liberté mais j'ai respecté l'état d'esprit de ce prêtre. Pour la partie d'Adel Kermiche, j'ai beaucoup lu et ça m'a permis, j'ose dire, d'un peu mieux le comprendre."

La réalisatrice a rencontré la sœur du prêtre, Roselyne, et d'autres curés du diocèse, dont le père Paul Vigouroux, postulateur de la cause en béatification du père Hamel auprès du Vatican. "Il a été capable de faire des suggestions sans dénaturer la dimension artistique du film." Le tournage s'est tenu en partie dans le presbytère de Saint-Etienne-du-Rouvray, où le père a vécu, et dans l'église Saint-Godard de Rouen pour les scènes de violence.

Mais la réalisatrice l'admet : faire ce film a relevé du parcours du combattant. "Le sujet a fait peur à beaucoup de monde et j'ai rencontré d'innombrables difficultés !" explique-t-elle, même si Canal+ a participé au bouclage de son budget.

Une diffusion confidentielle

Des difficultés qui se ressentent désormais pour la diffusion de ce film, qui reste assez sporadique, pour ne pas dire confidentielle. Le long-métrage ne sort que dans une poignée de salles en France, et aucune en Seine-Maritime pour l'instant, ce que regrette la réalisatrice. Une seule projection est prévue en Normandie à cette heure, dimanche 5 mai au Kinepolis de Rouen à 15h30. Cheyenne-Marie Carron précise aussi que son film sera prochainement disponible en VOD sur Canal+ et que le DVD doit être disponible au mois de juin et en précommande sur le site de la réalisatrice.