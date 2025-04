Cinéma. Découvrez qui va incarner les Beatles sur le grand écran !

Sam Mendes est un réalisateur britannique reconnu, vous le connaissez par exemple avec le James Bond Skyfall ou le film en plan-séquence 1917. Il a décidé de s'attaquer à un monument de la pop : les Beatles !

Pour réaliser son projet, il a décidé de filmer le point de vue de chacun des Beatles, il y aura donc quatre films qui raconteront la même histoire ! Les films sont prévus pour avril 2028 car il faudra beaucoup de temps de tournage pour réaliser ce grand projet. Il devrait effectivement durer plus d'un an. Les quatre acteurs choisis pour incarner les Beatles sont Harris Dickinson en tant que John Lennon, Paul Mescal pour Paul McCartney, Barry Keoghan sera Ringo Starr et Joseph Quinn, George Harrison.

C'est la première fois que les Beatles et leurs ayants droit accordent les droits complets sur leur histoire et leur musique à un long-métrage.