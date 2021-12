CINEMA Spectre, un James Bond traditionnel

Aujourd'hui, parlons de la sortie événement de la semaine : 007 Spectre de Sam Mendes avec Daniel Craig et Léa Seydoux.

C'est un James Bond à la structure très classique que l'on retrouve ici mais avec une petite pointe de modernisme. Vous avez l'Aston Martin, les gadgets d'espion, les jolies femmes. Mais vous vaez aussi ce qui est à la mode en ce moment à la télévision et au cinéma : une équipe !



Que ce soit dans Mission Impossible autour d'Ethan Hunt ou dans les séries télévisées policières ou autres, les héros ont désormais des complices/coéquipiers indispensables pour réussir leur mission. James Bond a toujours été un loup solitaire mais le voici entouré d'une belle équipe aux compétences diverses qui l'aidera au fur et à mesure de son enquête. C'est une mode intelligente et intéressante, je ne peux que féliciter l'équipe du film pour l'avoir intégrée. James Bond en deviendrait presque humain d'avoir besoin de se faire aider !

Côté classicisme, vous retrouverez une poursuite en voiture, le combat contre le lieutenant mastodonte du grand méchant, un méchant élégant et des femmes qui succombent dès le premier regard. Cette dernière partie mériterait un grand coup de neuf car même si la réputation de tombeur de James Bond fait partie du mythe, les femmes ne sont plus obligées d'être ces créatures fragiles et soumises qui tombent en pâmoison au premier contact. Une tentative a été faite avec le personnage de Léa Seydoux mais le naturel revient vite au galop.

Ceux qui aiment l'action auront leurs lots d'explosion avec des scènes impressionnantes, j'ai presque ressenti la chaleur sur mon siège tellement tout a été fait à grande échelle ! J'ai senti le budget conséquent derrière ces démolitions, crashs et autres destructions. C'est appréciable. Parfois je me suis néanmoins demandée si toute cette grandiloquence, cette exagération, n'avait pas nui à la confrontation. En effet, l'opposition à James Bond paraît bien faible et facile, mais masquée par ce budget effets spéciaux.

Depuis que Daniel Craig a repris le rôle, il n'y pas que sa couleur de cheveux qui fait parler, mais aussi son jeu « froid ». Il est toujours aussi efficace et glacial qu'une lame de rasoir, mais l'équipe qui l'accompagne dont je vous parlais tout à l'heure rajoute de l'humour et c'est carrément un plus.

L'histoire du film est intéressante et la menace paraît tout à fait crédible alors j'ai passé un bon moment devant le film. Même si pour moi, Casino Royale est de loin le meilleur de l'ère Daniel Craig, celui-ci est très sympathique et se place un peu derrière Skyfall. J'aurais juste apprécié un peu plus de tension et de suspense. Certaines parties manquent de rythme.

007 Spectre ne décevra pas les fans de James Bond. C'est un bon film, avec des méchants qui tirent leur épingle du jeu avec un très bon jeu d'acteurs. L'apport d'une équipe autour de James Bond est une bonne idée. A voir ce que l'avenir nous réserve mais cela pourrait être une bonne fin pour un chapitre de la saga. 007 spectre, c'est à voir en ce moment au cinéma.