Hors Normandie. Cash Investigation : la Normande Élise Lucet mise en examen

Élise Lucet est l'animatrice du magazine "Cash-Investigation" diffusé sur France 2. Avec son équipe, elle enquête sur des sujets de société dans le but de mettre en lumière les pratiques souvent douteuses du monde du business. Qu'il s'agisse des milieux bancaires ou des grands groupes de l'industrie pharmaceutique, du textile, de l'alimentation... Les journalistes de Cash Investigation sillonnent la planète et accumulent les preuves qui permettent de pointer du doigt des pratiques incongrues, quitte à déranger ou à fâcher.

Après les diffusions de différentes émissions, Élise Lucet s'est vue plusieurs fois mise en examen. Des plaintes, la plupart du temps pour diffamation, ont été déposées contre elle. C'est ce qu'elle a annoncé sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine dans "C' à Vous" sur France 5. La journaliste s'apprête à être "mise en examen pour la troisième fois depuis septembre". Mais les intimidations et les plaintes sont très fréquentes pour l'animatrice qui est plutôt sereine face à cela.

La journaliste est revenue également sur la précédente émission de "Cash Investigation", sur le scandale Lidl et la façon dans l'entreprise a géré les révélations de l'enquête. L'émission faisait alors sa rentrée sur un sujet qui a très largement intéressé les Français devant leur poste télé : "Travail, ton univers impitoyable". Un reportage regardé le soir même par 3,8 millions de téléspectateurs (le record du programme).



Partant du constat qu'un quart des salariés en France partent travailler avec la boule au ventre, que plus d'un tiers affirme avoir fait un burn-out et 43% ressentent des douleurs à cause de leur métier, l'équipe s'est penchée sur les méthodes de managements qui se cachent derrière le succès de deux grandes entreprises : Free et Lidl.

Lidl, ce serait bien passé de ce Bad Buzz. Le géant de la grande distribution en France, qui réalise 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et embauche 30 000 salariés a fait la grimace. Au lendemain de la diffusion, l'entreprise a réalisé un communiqué de presse.

Visiblement, Elise Lucet dérange, mais beaucoup disent avoir beaucoup de respect pour la présentatrice normande, ce qui justifie sa place, de première animatrice préférée des Français !