Seine-Maritime. Le nouveau Café sculpture du musée des Beaux-Arts de Rouen n'attire pas que les touristes

Déjeuner entouré d'œuvres d'art n'est pas commun et pourtant, depuis le 12 juillet, le "Café sculpture" installé au rez-de-chaussée du musée des Beaux-Arts de Rouen, accueille le public du mercredi au samedi de 10h30 à 17h30. Le midi, les assiettes signatures débutent à 15€. En référence aux chefs-d'œuvre du musée, les noms des assiettes signatures font référence à des artistes : Le déjeuner de Madame Helleu, Le Poulet de Renoir, etc. Pour le goûter, les boissons démarrent à 2€ et les formules boissons et viennoiserie, dès 10€.

A lire aussi. Rouen. "Entre un fauteuil et une poussette" : le musée des Beaux-arts teste des "flâneuses" pour reposer ses visiteurs

"C'est un cadre très agréable"

Ce jeudi 24 juillet au midi, le Café sculpture affichait déjà presque complet. Mathilde Chasset, étudiante à Rouen faisait partie des clients du jour. "Je viens très souvent au musée des Beaux-arts alors dès que j'ai vu qu'un café avait ouvert ici, je me suis dit que je devais tester, raconte Mathilde Chasset. C'est un cadre très agréable, manger en étant entouré de tableau et de sculpture, c'est un cadre idyllique." Comme l'ajoute son amie Clara Boutron, "manger autour des peintures, ça change aussi des restaurants traditionnels et un lieu convivial comme celui-là manquait à ce musée".

Et visiblement ce cadre enchanteur a aussi attiré les touristes comme Isabelle Amalou, venue de Seine-et-Marne. "Je ne savais pas qu'on pouvait manger ici au départ mais comme on est venu visiter le musée avec mon mari, on est resté, raconte-t-elle. Le cadre est joli et les tableaux autour, c'est peu commun." De son côté, Marc Jétin, un autre touriste venu de région parisienne a aussi été séduit par "l'endroit lumineux. C'est agréable, on prend notre temps pour déjeuner".

Un projet qui n'est pas nouveau

Ce n'est pas la première fois que le Café sculpture ouvre au public. Ce concept a, selon Laurence Renou, vice-présidente de la métropole Rouen Normandie en charge de la culture, "au moins une dizaine d'années. Elle explique aussi qu'il y a eu des tentatives précédentes mais ont été "interrompues pour diverses raisons, notamment la difficulté à trouver un modèle économique". Après le lancement d'un appel à projet c'est Amira Brahimi, qui dirige déjà Café Crème, Habibi et Moka [anciennement Fuzao] qui a été choisie pour élaborer la carte.

Au total, le Café sculpture dispose de 40 couverts et est ouvert pendant un an au public.