Bonne table à Rouen. Café crème, un lieu où la gourmandise est reine

Une chose est sûre, dès l'entrée chez Café crème à Rouen, on a l'eau à la bouche. Des pâtisseries installées dans la vitrine située à droite de la porte d'entrée donnent le ton. Ici, on peut manger à toute heure de la journée, du salé comme du sucré. Au niveau de la décoration, on retrouve des couleurs tendance comme du vert eucalyptus et du rose poudré. Pour plus de confort, des banquettes et des coussins ont été installés dans la pièce du fond, située au niveau de la cuisine.

Des plats gourmands et branchés

Ce qui fait la particularité du lieu, c'est qu'à la carte, on retrouve du granola pour le petit-déjeuner aussi bien qu'un avocado toast ou un italian toast en plat, et en dessert, des brioches perdues, des pancakes et d'autres pâtisseries comme des cinnamon rolls, ces délicieux roulés à la cannelle. Lors de ma venue, j'opte pour une valeur sûre : l'avocado toast, un toast à l'avocat. Il est composé d'une tranche de pain de campagne, de fromage frais, de lamelles d'avocat, de grenade et de feta, le tout en portions généreuses. Le toast est servi avec une salade de mâche assaisonnée avec une sauce vinaigrette à base d'huile de sésame. Une association de saveurs qui se marie très bien avec l'avocat, plus neutre en goût.

Avocado toast au bacon et salade de mâche.

Lorsque je regarde la carte des desserts, je suis au départ très attirée par la brioche perdue façon crème brûlée, la spécialité de la maison, mais finalement, j'opte pour un dessert en vitrine, plus petit mais tout aussi gourmand. Je termine donc mon repas avec une part de cake au chocolat, moelleux et réconfortant à souhait. Côté prix, j'ai déboursé 13,50€ pour le plat et 4€ pour le dessert. Un très bon rapport quantité prix. Aux manettes de Café crème, c'est Amira Brahimi. Avec sa sœur, elle propose "une cuisine à la fois gourmande et saine inspirée de nos voyages". Chacune a un poste précis : l'une est en cuisine et l'autre en salle.

Pratique. 3 rue des Basnages à Rouen. Ouvert du dimanche au lundi de 8h à 16h et du mardi au samedi de 8h à 18h.