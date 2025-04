Place du commerce en Seine-Maritime. Salon de thé, coiffeur et boucherie

Découvrez trois nouveaux commerces. A Rouen, le salon de thé Habibi s'est installé rue Ganterie, le salon de coiffure Pierre Berset a ouvert rue Massacre et la boucherie Les Deux Frères, rue Jean-Maillard à Pavilly.

Gourmandises, coiffure et viandes

Après Fuzao qui est devenu Moka et Café Crème, Amira Brahimi a ouvert Habibi samedi 12 avril. Du salé et du sucré sont à la carte, on peut venir pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le goûter. On y déguste des focaccias, ou encore des buddha bowls : une spécialité équilibrée mêlant légumes, féculents ou légumineuses, et quinoa notamment. Toujours à Rouen, Pierre Berset, champion de France, d'Europe et du monde de coiffure artistique, a ouvert son salon au 14 rue Massacre. Du mardi au samedi de 9h à 19h, femmes et hommes peuvent se faire coiffer, ou couper les cheveux avec ou sans rendez-vous. Les prix varient de 31 à 350€. Au 15 rue Jean-Maillard à Pavilly, la boucherie halal Les Deux Frères propose de la viande et de la charcuterie. Son nom fait écho à Smain Merbah, le gérant, et son frère Walid Merbah qui tient le primeur La maison Roberto en face.