Pierre Berset, coiffeur aux doigts de fée

Vingt-trois ans et déjà champion de France, d'Europe et du monde par équipe de coiffure artistique. C'est le palmarès détenu par Pierre Berset, coiffeur depuis un an et demi à "Univ'hair", basé à Saint-Jacques-sur-Darnétal. Pour le jeune homme, tout a commencé par hasard. "J'ai passé un CAP d'électricien puis je me suis retrouvé au chômage, raconte Pierre. Ma mère, coiffeuse à Rouen, m'a proposé de donner un coup de main dans son salon pour me faire un peu d'argent. Et ça m'a plu." Et la "solution de dépannage" devint vocation.

Une nouvelle destinée

Le jeune homme se lance dans une nouvelle carrière, enchaînant CAP et brevet professionnel, cette fois dans la coiffure. Rapidement, il se spécialise en coiffure pour dames, plus créative. "J'ai obtenu le titre de meilleur apprenti départemental et régional, ça m'a poussé à rejoindre l'équipe de France de coiffure." Doucement mais sûrement, Pierre Berset gravit les échelons, se présente aux championnats et multiplie les récompenses. "J'ai été quatre fois champion du monde par équipe et deux fois champion d'Europe."

Des titres qui permettent une évidente reconnaissance dans le milieu mais qui exigent une longue préparation. "Je m'entraîne cinq heures par jour en plus de mes horaires de travail. La compétition nécessite une bonne hygiène de vie", précise le champion qui n'oublie pas qu'au quotidien, les médailles sont ailleurs. "Ma vraie médaille, c'est lorsque je comble les attentes d'une cliente et qu'elle est satisfaite."