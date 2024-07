Place du commerce. Des enseignes émergentes à Rouen et alentour

Les offres commerciales de Rouen et ses environs s'étoffent. Les Duclairois ont un nouveau bar-tabac, les Pavillais un nouvel institut de beauté et les Rouennais un nouveau magasin de produits cosmétiques coréens.

Jeux à gratter, massages et cosmétiques

En ce mois de mars, trois nouveautés sont à découvrir. A Duclair, le bar-tabac Saint-Claude a élu domicile au 264 rue de Verdun. Des tickets à gratter, des journaux et des magazines sont en vente. Du côté de Pavilly, la ville vient d'accueillir l'institut Vedana, qui propose à la fois des massages et des drainages. Il est ouvert le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 10h à 18h. A Rouen, l'enseigne de cosmétique coréen K-Youty, s'est installée de façon permanente au 44 rue de la Champmeslé. Elle a quitté ses locaux éphémères du centre commercial Docks 76. On y retrouve divers produits cosmétiques coréens comme des sérums et des lotions mais aussi des ateliers interactifs. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen

