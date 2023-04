Bonne table à Rouen. Fuzão fusionne Japon et saveurs occidentales

Le restaurant Fuzão offre une ambiance apaisante, colorée et surtout très fleurie avec de nombreuses plantes séchées ici et là. C'est la marque de fabrique de l'enseigne où l'on retrouve plus ou moins les mêmes décorations que chez son voisin Café Love, le premier établissement d'Amira Brahimi, la gérante. Pour mon baptême, je choisis l'un des best-sellers du restaurant, le roll california signature aux crevettes panées, avocat, crémeux aux fruits de la passion, œufs de lompe et mayonnaise sriracha.

California roll aux crevettes panées.

J'enchaîne sur un dessert tout aussi original, le shokupan perdu, une brioche façon pain perdu infusée au matcha avec un sirop d'érable et des fruits frais. C'est à la fois sophistiqué et gourmand. Nul besoin d'en prendre plus pour se rassasier et la note est tout à fait correcte, soit 21 euros le tout.

"J'avais envie de me lancer dans ce type de restauration, car elle n'est pas existante à Rouen, explique Amira Brahimi, qui mûrit cette idée depuis 2019 et un voyage à Milan où elle a découvert cette cuisine si particulière. C'était un mélange de cuisine japonaise et brésilienne, c'est l'une des meilleures expériences culinaires que j'ai jamais eue."

Des recettes exclusives

Chez Fuzão, on retrouve les traditionnels california rolls, mais revisités avec les influences européennes et orientales. "Par exemple, on a des californias infusés à la betterave avec un houmos, de la féta, d'autres avec des associations de mangue ou encore un roll au curry avec une gelée de coco et du saumon fumé." Des recettes exclusives que vous ne trouverez pas ailleurs, assure la Rouennaise, soutenue par sa cheffe Constante Miel. Agent immobilier dans son autre vie, Amira Brahimi, qui a baigné dans la restauration depuis toute petite, ne compte pas s'arrêter là. "J'ai cette envie constante de créer, je pense déjà au futur projet."

Pratique. 3 rue des Basnages. Ouvert du mardi au samedi. Réservation sur Instagram @fuzaorouen.