Rouen. "Entre un fauteuil et une poussette" : le musée des Beaux-arts teste des "flâneuses" pour reposer ses visiteurs

Le musée des Beaux-Arts de Rouen vient de s'équiper d'un tout nouveau dispositif appelé "flâneuses", des fauteuils à roulettes hybrides qui possèdent un système de frein. On peut à la fois s'asseoir, poser ses affaires, installer son enfant comme dans une poussette avec un harnais… À partir de la fin du mois de février, elles seront envoyées dans un autre établissement : la fabrique des savoirs à Elbeuf jusqu'en avril.

"Entre un fauteuil et une poussette"

Au musée des Beaux-Arts rouennais, "toutes nos salles ne sont pas équipées de sièges, la flâneuse permet aux visiteurs d'avoir plus de confort. C'est entre un fauteuil et une poussette", relate Sibille Wsevolojsky, médiatrice culturelle chargée de projet au sein du Pôle Beaux-Arts. Il n'y a aucune restriction d'usage que ce soit pour les visites commentées ou individuelles. "Les flâneuses s'adressent à un large public. On peut avoir mal aux jambes et avoir besoin de s'asseoir pendant les visites". Elle précise également que "pour les familles, ça peut être intéressant."

Un dispositif venu de Toulouse

Selon la médiatrice culturelle, "c'est un nouveau dispositif créé par la société toulousaine E-hé. Au cours de visites et de rencontres, on s'est rendu compte qu'il pouvait répondre aux besoins de notre public. C'est comme ça que nous sommes rentrés en contact avec l'entreprise." D'ailleurs le musée du Louvre s'est également doté de quelques flâneuses depuis décembre.

"Le temps de visite s'est allongé"

"Il y a un mois, nous avons réalisé une enquête sur l'utilisation de cette flâneuse avec des questionnaires auprès du public. On s'est même aperçu que le temps de visite s'est allongé. Maintenant, les visiteurs peuvent se poser plus longtemps devant les œuvres", indique Sibille Wsevolojsky.

"C'est plutôt bizarre"

Lors de sa visite du musée, Jean Spriet a utilisé pour la première fois une flâneuse. "C'est plutôt bizarre, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Je vais l'emprunter pour mon fils qui s'est fait mal à la jambe." Sa fille Jeanne elle, est plutôt enthousiaste. "C'est très confortable. Je trouve ça très design en plus. Pour les personnes qui ont du mal à rester debout longtemps c'est cool pour faire des pauses. C'est vraiment une bonne idée."

Hanaé Maazi, a elle aussi testé ce fauteuil à roulette hybride. "On l'a découvert sur le site du musée et on s'est dit que ce serait super parce que pour les plus petits, c'est compliqué de rester debout. Le fait d'être assis leur permet de rester concentrés, c'est beaucoup mieux." Le jour de sa venue, son fils Malik de 5 ans a eu besoin de s'asseoir. "Comme il n'a plus de poussette, c'est vraiment l'entre-deux quand on a un enfant, ça me laisse du temps pour lui expliquer les œuvres aussi."