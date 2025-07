Caen. Fini l'école : les derniers préparatifs avant le départ en colonies de vacances

L'UNCMT, Union Normande des centres maritimes et touristiques, est une association qui organise des séjours et classes découvertes pour les enfants et adolescents, avec l'idée que ces colonies de vacances restent accessibles à toutes les familles. Les premiers séjours débutent le 21 juillet, sur la côte normande dans leurs propres structures d'accueil, mais aussi un peu partout en France, en camping.

Derniers préparatifs

Lisa Aubois est coordinatrice de séjours, elle est en lien avec les différents directeurs de colonies. A quelques jours du lancement des séjours, il reste quelques points à régler : "On pointe tous les dossiers, on vérifie qu'on a bien toutes les pièces pour chaque enfant, on vérifie les transports, les réservations de billets de train. On fait un dernier point avec chaque équipe pédagogique, avec lesquelles on travaille depuis janvier".

Pour les premiers départs en séjour, à partir de 6 ans, les enfants normands restent en Normandie : cela peut-être à Thaon, à Tailleville ou Ver-sur-mer. Les plus grands "vont un peu plus loin, ça peut-être à l'île d'Oleron, en Vendée ou à Longeville-sur-mer par exemple".

Ecole de cirque, thématique Harry-Potter…"On essaie de trouver plusieurs thématiques pour que chaque enfant puisse trouver son bonheur", explique Lisa Dubois. Pour elle, la clé ce sont les équipes d'animations : "J'essaie vraiment de trouver des personnes qui peuvent transmettre nos valeurs. Les colonies de vacances, c'est vraiment un facteur d'éducation formidable. Ça leur sort de leurs univers, et même en deux semaines de vacances, ça peut paraître anodin mais ils apprennent énormément !"

Des séjours accessibles

Plusieurs aides existent pour que tous les enfants puissent partir en vacances : "La CAF accorde des aides avec le Pass Colo et le Pass Vacances qui dépend du quotient familial, certaines municipalités, comme Hérouville-Saint-Clair aident les jeunes financièrement avec le CCAS (action sociale). Il y a aussi l'association "Jeunesse en plein air"' (JPA), qui accorde des bourses aux familles jusqu'à 500 euros, en expliquant le projet de séjour", explique Lisa Dubois, qui invite les familles à la contacter pour être aiguillé au mieux. "Certains enfants partent en vacances pour 20 euros grâce à ces aides".