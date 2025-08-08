Le Havre. Vacances d'été : l'incontournable passage par la boutique de souvenirs

Les vacances battent leur plein et comme chaque été les boutiques de souvenirs voient défiler une ribambelle de touristes en quête de petites trouvailles à glisser dans la valise. Magnets, mugs, tee-shirts, vaisselle, déco ou spécialités locales… Il y en a pour tous les goûts. Pour certains, c'est même devenu un rituel bien ancré : pas question de repartir sans un clin d'œil au séjour.

A chacun sa méthode pour dégoter la perle rare

Chaque vacancier a sa routine pour choisir le bon souvenir. Une touriste venue de Lille confie son plaisir de flâner dans les ruelles : "J'aime me promener, découvrir de petites boutiques artisanales. Quand je vois un objet, je pense à une personne et je l'achète pour elle."

Si chaque ville a ses boutiques bien à elle, en Normandie, les étals regorgent de produits phares de la région : caramels, sablés, cidre, ou encore confitures artisanales font partie des classiques. Mais certains souvenirs, eux, semblent avoir conquis toutes les étagères de France. Une fidèle des échoppes havraises ne manque jamais un détour par le Local Shop : "Pour moi, les incontournables, ce sont les mugs, les magnets, la vaisselle… Et je viens surtout pour leur rhum arrangé !"

Un touriste venu de Rouen mise sur une valeur sûre : "Le grand classique qu'on retrouve partout, c'est la Tour Eiffel. Elle est dans toutes les boutiques."

Les coups de cœur qui font mouche

Du côté des commerçants, certains articles reviennent systématiquement en tête des ventes. Valérie Camu, fondatrice du Local Shop, l'assure : "Ce qu'on vend le plus, c'est le tee-shirt, le mug, surtout celui avec une illustration de la ville. C'est le petit achat facile, le coup de cœur rapide. Et on aime quand les gens nous disent qu'ils ont vraiment eu un coup de cœur pour Le Havre."

Même constat du côté de Bee Le Havre, la boutique des bus jaunes : ici, c'est la reproduction de la Catène de Containers, imaginée par Vincent Ganivet pour les 500 ans de la ville, qui fait un tabac. "C'est le grand hit de la boutique", confirme Evanakamura, vendeuse sur place. "C'est ce qui se vend le plus."

Et malgré l'inflation, les souvenirs continuent de séduire. Les commerçantes interrogées l'assurent : l'envie de garder une trace des vacances reste, elle, intacte.

Pratique. Le Local Shop : 165 r Paris, 76600 le Havre.Bee Le Havre : 15 r Robert de la Villehervé, 76600 le Havre.