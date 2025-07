Près d'Argentan. Salles de classe, garderie, bureaux : l'école de Nécy fait peau neuve

Fini les bungalows préfabriqués qui servaient, jusqu'ici, de classes et de dortoir. Après plus de 16 mois de chantier, l'école primaire et maternelle de Nécy, près d'Argentan, a inauguré son extension de 160 mètres carrés, jeudi 3 juillet. Les 94 élèves de l'établissement profiteront des nouveaux aménagements dès le mois de septembre, pour l'année scolaire 2025-2026. "C'est une superbe opportunité pour les enfants, les conditions d'accueil sont grandement améliorées", se réjouit le directeur de l'école, Emmanuel Desnos.

Deux nouvelles salles de classe

Voisin de l'école, le bâtiment de l'ancienne mairie a été rénové pour devenir la garderie de l'établissement. A l'étage, une salle de réunion pour les enseignants et un bureau pour l'association des parents d'élèves ont été installés.

Derrière ce bâtiment, une extension a été construite pour créer deux nouvelles salles de classe, un dortoir et des sanitaires tout neufs. "On va pouvoir ouvrir une deuxième classe de maternelle, explique Emmanuel Desnos. Les nouveaux sanitaires sont également plus adaptés aux tout petits", poursuit-il.

Un projet à plus d'un million d'euros

Au total, l'extension de l'école de Nécy a coûté plus d'un million d'euros, dont 870 000 euros ont été financés par Terres d'Argentan Interco.