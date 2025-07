Orne. Cette commune va retrouver une boulangerie, 25 ans après la fermeture de l'ancienne

L'odeur des pains chauds va bientôt faire son retour à Randonnai, commune déléguée de Tourouvre au Perche. Les quelque 700 habitants du village retrouveront une boulangerie à la rentrée, plus de 20 ans après la fermeture de l'ancienne. "Elle a fermé en 2000", rappelle le maire, Jean-Jacques Bouttier. "Le sentiment est particulier parce qu'il se trouve que la boulangerie appartenait aux parents de mon épouse. Quand ils sont partis en retraite, elle n'a pas été reprise", s'émeut-il.

"Un commerce indispensable"

Un nouvel établissement a été construit aux frais de la municipalité sur le bord de la route de Sainte-Anne, où se trouvait anciennement une fonderie. Les habitants n'auront donc plus à se déplacer dans les communes alentour pour acheter leur pain. "Pendant une époque, il y a eu des boulangers qui faisaient des tournées en véhicule, puis un dépôt de pain, mais on s'est vite rendu compte que c'était un commerce indispensable à la vie d'un village", souligne l'élu.

Cette boulangerie neuve, inaugurée jeudi 3 juillet, sera fonctionnelle en septembre. Aux manettes : Tomasz Gburzynski, boulanger-pâtissier de 27 ans, et son beau-frère Kevin Vogel, 35 ans. "Puisque c'est très attendu, on a la pression et la motivation de ne pas décevoir les gens", lance le premier.

Ouverture prévue en octobre

Après avoir fait ses armes à Paris notamment, Tomasz Gburzynski s'apprête à ouvrir sa première boutique. "Les conditions sont parfaites", assure le boulanger, et de poursuivre : "Le financement a été pris en charge. Bien sûr, on va rembourser l'équipement avec le temps et il faut qu'on équipe la boutique, mais les charges ne sont pas les mêmes que si on avait décidé de construire une boulangerie !"

Les élus ont inauguré quatre nouveaux logements et la future boulangerie.

Autre avantage notable : Tomasz Gburzynski et sa famille vivront derrière la boutique, dans l'une des 4 maisons construites par Orne Habitat et inaugurées par la même occasion. "J'habite à 15 secondes de la boulangerie, s'il y a du vent. C'est du pain béni", plaisante-t-il.

Le duo ambitionne d'ouvrir la boutique du mardi au samedi de 7h30 à 19h, ainsi que le dimanche matin. L'ouverture est prévue "fin septembre ou plutôt début octobre".