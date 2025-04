Orne. Dans cette commune coupée en deux par une route, la vitesse des automobilistes inquiète

Elle fait partie de ces communes coupées en deux par une route départementale. A Randonnai, village de 800 habitants dans le Perche, la vitesse des automobilistes inquiète. Depuis que les feux de circulation sont obsolètes, la limitation à 50km/h n'est plus respectée. "Les gens sont plutôt à 80 ou 90km/h, lance Aurélien Boulay, habitant et parent d'élèves scolarisés dans la commune. Les enfants et les habitants ont du mal à traverser", explique-t-il.

Des bâtiments détruits pour un rond-point

Même son de cloche chez le maire de Randonnai. "J'ai vu un grumier (camion) dans la descente, il roulait vite. Si quelqu'un était en train de traverser, il n'aurait probablement pas pu s'arrêter", souligne Jean-Jacques Bouttier. L'élu l'assure : un rond-point doit être créé depuis plusieurs années pour remplacer les feux tricolores. "Plusieurs bâtiments ont même été démolis", appuie le maire. Malgré des fonds alloués par le département, le projet est à l'arrêt. Il bloque du côté de la communauté de communes des Hauts du Perche, selon Jean-Jacques Bouttier. "Leur réponse : ils n'ont pas les financements", souffle l'élu.

Des solutions temporaires ?

Une pétition a été lancée pour interpeller les élus et sortir de l'impasse. Les parents d'élèves en sont à l'origine parce que la majorité des enfants doivent traverser cette route pour se rendre à l'école de Randonnai. "80% des élèves habitent de l'autre côté de la commune", confirme le maire. Avant la création de ce rond-point, les parents demandent des solutions temporaires pour sécuriser les passants. Par exemple, "refaire les passages piétons, mettre du personnel pour faire traverser les enfants matin, midi et soir, ou mettre des panneaux pour faire réduire la vitesse", énumère Aurélien Boulay. Ils appellent à "ne pas attendre le drame".

A l'écriture de ces lignes, la pétition a dépassé les 600 signatures, et comprend celle du maire de Randonnai. La communauté de communes des Hauts du Perche n'a pas répondu à nos sollicitations.