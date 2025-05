Flers. Une campagne d'affichage sur les commerçants pour "revoir plus de personnes en centre-ville"

Leur tête est partout en centre-ville de Flers depuis une semaine. Neuf commerçants font partie de la campagne d'affichage lancée lundi 5 mai par la collectivité. "Il est important de les mettre en valeur pour que l'activité puisse perdurer et qu'on puisse avoir un centre-ville dynamique et où il fait bon vivre", souligne Céline Lepeltier, manager du commerce pour Flers Agglo, à l'origine de l'opération avec la responsable économie de la collectivité, Natacha Lomoff.

"C'est dur comme partout"

L'opération séduit les commerçants. "C'est une jolie mise en avant. Au moins, on a un visage sur un commerce", félicite Virginie Brault, fleuriste de La Rose Rouge et coprésidente des Vitrines de Flers, alors que la situation "est dure comme partout", constate la commerçante.

"Vos commerçants ont du talent", "ensemble, consommons local" : Flers Agglo promeut son commerce local.

"Malgré tout ce qu'on peut entendre, il y a un réel potentiel, assure Céline Lepeltier. Le fait de mettre en place des campagnes comme celle-ci, c'est aussi espérer revoir de plus en plus de personnes en centre-ville comme ça pouvait être le cas et redonner un côté humain à notre centre-ville qui est toujours dynamique."

"C'est plutôt encourageant, renchérit Alexandra Mallet, animatrice des Vitrines de Flers. Il faut garder cet optimisme et toujours encourager les gens à consommer local et connaître leurs commerçants flériens, que ce soit centre-ville, zone et proximité."

Une prochaine campagne dans une autre commune

Des commerçants convaincus, des consommateurs qui en parlent… Flers Agglo a réussi son pari à travers sa campagne d'affichage. Alors que l'opération se termine dimanche 18 mai, l'objectif est désormais de l'étendre "auprès de commerçants d'autres communes", selon Natacha Lomoff, responsable économie de Flers Agglo. Soit à travers une campagne d'affichage similaire, soit uniquement sur les réseaux sociaux.