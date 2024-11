Place du commerce. Les nouveautés dans l'Orne

Une boutique de mode pour prendre confiance

​Après 20 ans dans l'habillement,

Lindsay Rohée s'est lancée à son compte.

Avec "Imagine & vous", elle propose

du prêt-à-porter et du conseil en image.

Après avoir acquis une formation en commerce et cumulé plusieurs années d'expérience dans la vente de prêt-à-porter, Lindsay Rohée a décidé de suivre sa véritable envie : aider les femmes à se sentir bien dans leur peau grâce à la mode. C'est ainsi qu'est née en 2023 sa boutique à Flers "Imagine & vous". Dès l'entrée, chaque cliente bénéficie d'une attention particulière. "La visite débute par un bilan d'image, un moment privilégié où je prends le temps de comprendre les besoins et les attentes de chacune", détaille-t-elle. Elle propose ensuite une analyse personnalisée : sélection des vêtements en fonction de la morphologie, étude des couleurs adaptées au teint et séance d'essayages pour affiner les choix. La boutique, privatisée pour ces séances, garantit une expérience sur mesure. "Cette approche, à la fois intime et professionnelle, permet à chaque femme de se sentir valorisée et écoutée. Elles repartent avec une confiance en elles renouvelée, grâce à des achats plus ciblés et réfléchis", poursuit Lindsay Rohée. La commerçante sélectionne avec soin les vêtements qu'elle propose, avec une gamme du 34 au 52.

Depuis son ouverture, Imagine & vous connaît un tel succès que Lindsay Rohée a déménagé dans une boutique plus grande en plein cœur de ville. Elle se situe depuis juillet au 9 rue de Domfront à Flers et est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h, et jusqu'à 19h le mercredi et le vendredi.